Strażacy w Chorwacji przyznali, że był to dla nich najtrudniejszy dzień w tym sezonie. Bułgaria , Macedonia Płn. i Albania poprosiły o pomoc z zewnątrz. Macedonia Północna nie wykluczyła zwrócenia się o pomoc do NATO w przypadku pogorszenia się sytuacji.

Jeden z pożarów w Macedonii Północnej, która we wtorek poprosiła o pomoc UE, przedarł się do sąsiedniej Grecji. Strażacy robili wszystko, by powstrzymać płomienie przed dotarciem do lasu na greckim brzegu jeziora Dojran. Pożar sięgnął jednak lasu na Eubei.