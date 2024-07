Gigantyczne pożary w Ameryce Północnej. Uderzenia tysięcy piorunów

Do najgroźniejszych pożarów dochodzi w Kalifornii, w rejonie miasta Chico. Władze podjęły decyzję o ewakuacji ponad 4 tys. osób. Akcje gaśniczą strażaków utrudniają gwałtowne porywy wiatru oraz susza. Pożar określony mianem "Park Fire" to ósmy największy pożar w historii stanu. Do tej pory ogień strawił 134 budynki i 124 tys. ha terenu. Walkę z żywiołem toczy ponad 2,4 tys. strażaków. Służby informują jednak, że ogień "jest opanowany na 0 procent' i bardzo szybko się rozprzestrzenia.

