Komisja Europejska przyjęła w czwartek decyzję potwierdzającą udział Polski w Prokuraturze Europejskiej (EPPO). Na wniosek skierowany do Komisji przez Polskę Prokuratura Europejska będzie właściwa do prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw naruszających interesy finansowe Unii popełnionych w Polsce po 1 czerwca 2021 roku.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar wniosek do premiera Donalda Tuska o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej skierował 13 grudnia. Jak sam informował, była to jedna z jego pierwszych decyzji po objęciu władzy w resorcie. Adam Bodnar tego samego dnia odbył rozmowę telefoniczną z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości Verą Jourovą, która pogratulowała mu i z zadowoleniem przyjęła chęć Polski do "natychmiastowego" dołączenia do Prokuratury Europejskiej.