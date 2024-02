Potężne pieniądze dla Polski. Zapadła decyzja Komisji Europejskiej

KPO dla Polski. Zapowiedź Ursuli von der Leyen

To właśnie wtedy zadeklarowała, że w tym tygodniu zapadną decyzje ws. dwóch funduszy, które pozostawały dla Polski zablokowane. - Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski pochodzących z funduszy Next Generation i funduszy spójności - wskazywała, podkreślając, że to "dobra wiadomość dla Europy i dla Polski".