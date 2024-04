Polska ma zapłacić siedem mln euro ryczałtu oraz okresową karę w wysokości 40 tys. euro dziennie ze względu na to, że nie podjęła niezbędnych działań, by wdrożyć unijne przepisy o ochronie sygnalistów - wynika z orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości UE. Resort rodziny oświadczył, że wyrok to konsekwencja "zaniedbania rządu PiS", a w Sejmie jest już projekt odpowiedniej ustawy. - Nie da się całkowicie uniknąć konsekwencji zaniedbań rządu Mateusza Morawieckiego, ale szybki proces legislacyjny pozwoli uniknąć jeszcze dotkliwszych kar finansowych - powiedziała minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.