Chodzi o skargę czterech obywateli Tadżykistanu, którzy na przełomie 2016 i 2017 roku kilkukrotnie próbowali wjechać do Polski przez przejście graniczne z Ukrainą . Za każdym razem mężczyźni po rozmowach ze Strażą Graniczną byli zawracani i odsyłani na Ukrainę. Tadżykowie twierdzą, że przy każdej próbie oświadczali, że chcą ubiegać się o ochronę azylową, ponieważ grożą im prześladowania polityczne w Tadżykistanie, ale polscy funkcjonariusze odmawiali zarejestrowania ich wniosku o azyl.

Tadżycy zawróceni na Ukrainę. Groziła im deportacja

Składając skargę do ETPC w Strasburgu mężczyźni powołali się na art. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka (zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania - red.) zarzucając, że odmówiono im dostępu do procedury ubiegania się o azyl w Polsce i że zostali zawróceni na Ukrainę, która nie była dla nich bezpiecznym krajem, ponieważ groziła im deportacja do Tadżykistanu.