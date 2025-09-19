W skrócie Polska dynamicznie rozwija swoją gospodarkę, osiągając ponad 3-proecentowy wzrost w ostatnim kwartale.

Polska staje się atrakcyjną lokalizacją przemysłową, przyciągając inwestorów zagranicznych.

Eksperci podkreślają, że Niemcy mogą uczyć się od Polski elastyczności i umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmian.

"Podczas gdy Niemcy pogrążone są w kryzysie gospodarczym, sąsiednia Polska odnosi sukcesy gospodarcze; tylko w ostatnim kwartale odnotowała ponad trzyprocentowy wzrost" - czytamy na stronach internetowych niemieckich publicznej telewizji ARD.

Telewizja cytuje analityka z agencji Germany Trade and Invest Christophera Fussa, który podkreśla, że polska gospodarka rośnie mniej więcej trzy razy szybciej niż średnia unijna. I to od lat.

Niemcy pod wrażeniem. Polska nadrabia zaległości

ARD zauważa, że pod względem całkowitej siły gospodarczej Polska nadal pozostaje daleko w tyle za Niemcami, ale sąsiad na wschodzie bardzo szybko nadrabia zaległości.

Zdaniem Fussa w Polsce czuć chęć do tego, aby dołączyć do europejskich liderów gospodarczych. W jego opinii Polacy z większą otwartością podchodzą też do nowych technologii.

Wzrost gospodarczy. "Polska popularną lokalizacją przemysłową"

Jak czytamy, w Polsce wiele rzeczy - także administracyjnych - da się załatwić przez internet. "Dzięki temu można bardzo szybko zakładać start-upy, znacznie szybciej niż w Niemczech. Polska stała się obecnie popularną lokalizacją przemysłową".

Cytowny przez ARD ekonomista z Instytutu Niemieckiej Gospodarki (IW) Thomas Obst mówi, że wiele firm przenosi swoją działalność do Polski ze względu na niższe koszty.

- Nie tylko polskie przedsiębiorstwa średniej wielkości inwestują w Polsce, ale także wiele firm zagranicznych, innych firm europejskich, firm amerykańskich - mówi.

"Sukces widać na giełdzie"

"Sukces gospodarczy Polski od dłuższego czasu wyraźnie widać również na warszawskiej giełdzie. Od początku roku rynek akcji wzrósł o 30 procent" - zauważa ARD.

Telewizja dodaje, że dużą rolę w polskim sukcesie gospodarczym odegrały miliardy euro, jakie w ubiegłych latach popłynęły do kraju z Unii Europejskiej. Obaj cytowani eksperci są jednak zgodni co do tego, że Polska dobrze wydaje te środki, choćby inwestując w infrastrukturę.

Czego więc Niemcy mogą się nauczyć od Polski? Ekonomista Thomas Obst ocenia to krótko i zwięźle: elastyczności i zdolności dostosowywania się. "Zwłaszcza w kontekście cyfryzacji Niemcy mają jeszcze przed sobą długą drogę" - czytamy na stronach ARD.

Deutsche Welle/Wojciech Szymański

Oryginalny artykuł dostępny jest tutaj.

