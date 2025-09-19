Polska chce być liderem. Eksperci z Niemiec pod wrażeniem

Polska chce dogonić największe potęgi gospodarcze UE. I robi to wielkimi krokami - zauważa niemiecka telewizja ARD. Niemieccy eksperci zwracają uwagę, że polska gospodarka rośnie mniej więcej trzy razy szybciej niż średnia unijna.

Niemieckie media: Polska goni potęgi UE (Zdj. ilustracyjne)
Niemieckie media: Polska goni potęgi UE (Zdj. ilustracyjne)THIBAUD MORITZAFP

W skrócie

  • Polska dynamicznie rozwija swoją gospodarkę, osiągając ponad 3-proecentowy wzrost w ostatnim kwartale.
  • Polska staje się atrakcyjną lokalizacją przemysłową, przyciągając inwestorów zagranicznych.
  • Eksperci podkreślają, że Niemcy mogą uczyć się od Polski elastyczności i umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmian.
"Podczas gdy Niemcy pogrążone są w kryzysie gospodarczym, sąsiednia Polska odnosi sukcesy gospodarcze; tylko w ostatnim kwartale odnotowała ponad trzyprocentowy wzrost" - czytamy na stronach internetowych niemieckich publicznej telewizji ARD.

Telewizja cytuje analityka z agencji Germany Trade and Invest Christophera Fussa, który podkreśla, że polska gospodarka rośnie mniej więcej trzy razy szybciej niż średnia unijna. I to od lat.

Niemcy pod wrażeniem. Polska nadrabia zaległości

ARD zauważa, że pod względem całkowitej siły gospodarczej Polska nadal pozostaje daleko w tyle za Niemcami, ale sąsiad na wschodzie bardzo szybko nadrabia zaległości.

Zdaniem Fussa w Polsce czuć chęć do tego, aby dołączyć do europejskich liderów gospodarczych. W jego opinii Polacy z większą otwartością podchodzą też do nowych technologii.

Wzrost gospodarczy. "Polska popularną lokalizacją przemysłową"

Jak czytamy, w Polsce wiele rzeczy - także administracyjnych - da się załatwić przez internet. "Dzięki temu można bardzo szybko zakładać start-upy, znacznie szybciej niż w Niemczech. Polska stała się obecnie popularną lokalizacją przemysłową".

    Cytowny przez ARD ekonomista z Instytutu Niemieckiej Gospodarki (IW) Thomas Obst mówi, że wiele firm przenosi swoją działalność do Polski ze względu na niższe koszty.

    - Nie tylko polskie przedsiębiorstwa średniej wielkości inwestują w Polsce, ale także wiele firm zagranicznych, innych firm europejskich, firm amerykańskich - mówi.

    "Sukces widać na giełdzie"

    "Sukces gospodarczy Polski od dłuższego czasu wyraźnie widać również na warszawskiej giełdzie. Od początku roku rynek akcji wzrósł o 30 procent" - zauważa ARD.

    Telewizja dodaje, że dużą rolę w polskim sukcesie gospodarczym odegrały miliardy euro, jakie w ubiegłych latach popłynęły do kraju z Unii Europejskiej. Obaj cytowani eksperci są jednak zgodni co do tego, że Polska dobrze wydaje te środki, choćby inwestując w infrastrukturę.

      Czego więc Niemcy mogą się nauczyć od Polski? Ekonomista Thomas Obst ocenia to krótko i zwięźle: elastyczności i zdolności dostosowywania się. "Zwłaszcza w kontekście cyfryzacji Niemcy mają jeszcze przed sobą długą drogę" - czytamy na stronach ARD.

      Deutsche Welle/Wojciech Szymański

      Oryginalny artykuł dostępny jest tutaj.

