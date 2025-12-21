W skrócie Samochód osobowy wjechał pod rozpędzony pociąg na przejeździe kolejowym w Ziębicach, dwie osoby zginęły na miejscu.

Śledztwo prowadzą służby pod nadzorem prokuratora, trwa ustalanie okoliczności oraz analiza nagrań monitoringu.

W wyniku wypadku ruch kolejowy został wstrzymany, a pasażerowie pociągów korzystają z komunikacji zastępczej.

O szczegółach wypadku, do którego doszło w niedzielę, poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich. Śmiertelny w skutkach wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej 385.

"Na przejeździe kolejowym z zaporami samochód osobowy marki Kia wjechał bezpośrednio pod jadący pociąg pasażerski. Niestety, dwie osoby podróżujące samochodem poniosły śmierć" - przekazała policja.

- To kobieta i mężczyzna. W pociągu nikt nie ucierpiał - dodała podkomisarz Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich w rozmowie z PAP.

Służby pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności zdarzenia. Jak dodała policjantka, nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.

- Dopiero analizowane są nagrania, które pozwolą ustalić, czy szlabany były opuszczone, czy też nie - powiedziała podkomisarz.

Policja uprzedza, że choć droga w miejscu zdarzenia jest przejezdna, należy spodziewać się utrudnień w kursowaniu pociągów.

Ruch kolejowy został wstrzymany na czas badania przyczyn wypadku i zabezpieczenia śladów. Służby kolejowe uruchomiły na trasie między Ziębicami i Kamieńcem Ząbkowickim komunikację zastępczą dla pasażerów.

