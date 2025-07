Niepokojące wieści nadciągnęły też dziś z rynku pracy. Liczba osób, które pozostają bez zatrudnienia, dochodzi do 3 milionów. W porównaniu do czerwca liczba bezrobotnych zwiększyła się o 65 tys., ale zestawiając to z lipcem roku ubiegłego ta liczba jest zdecydowanie wyższa, bo o ponad 170 tys. To najgorsze wyniki od czasu pandemii.