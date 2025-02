Sundar Pichai podkreślił na konferencji, że Polska to w tej chwili największy hub inżynieryjny Google, zatrudniający ponad 2 tys. pracowników, który był budowany przez ponad 20 lat. Ogłosił, że Google rozszerzy swoje programy szkoleniowe w Polsce tak, by kolejny milion osób wyposażyć w umiejętności wykorzystania sztucznej inteligencji. Firma przeznaczy na to 5 mln dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat. Reklama

- To zobowiązanie Google’a, że przystąpi do akcji edukacyjnych i przeszkoli milion Polaków z zakresu nowoczesnych narzędzi - głównie sztucznej inteligencji. [...] To są dobre wiadomości dla milionów, szczególnie młodych Polek i Polaków. To będzie wpływało bardzo korzystnie na ich możliwości rozwoju inwestycji i bezpieczeństwo - podkreślił Donald Tusk w siedzibie Google for Startups Campus Warsaw.

Google w Polsce. AI pomoże w rozwoju kluczowych obszarów

Współpraca w zakresie sztucznej inteligencji będzie koncentrować się na szerokim wdrożeniu rozwiązań AI w polskich instytucjach i przedsiębiorstwach, ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, przyspieszenie krajowej transformacji energetycznej i zwiększenie efektywności w opiece zdrowotnej.

"Równocześnie sygnatariusze listu będą współpracować przy projektowaniu i wdrażaniu ambitnego ogólnokrajowego programu podnoszenia kompetencji, co pozwoli polskim firmom wykorzystać transformacyjną moc sztucznej inteligencji i przyczyni się do dalszego rozwoju polskiego ekosystemu technologicznego" - podkreśla Polski Fundusz Rozwoju.

Prezes Alphabet i Google przekonuje, że "Polska ma wyjątkową szansę dzięki sztucznej inteligencji". - Przez dwie dekady naszej działalności tutaj dostarczaliśmy najlepsze produkty oparte na AI, pomagaliśmy Polakom rozwijać umiejętności pozwalające im odnosić sukcesy w cyfrowym świecie, współpracowaliśmy z przedsiębiorcami, sektorem publicznym i startupami. To w Polsce mamy największe centrum inżynieryjne Google w Unii Europejskiej i cieszymy się, że możemy teraz połączyć nasze wiodące doświadczenie w dziedzinie sztucznej inteligencji z polską ambicją rozwoju i zapleczem talentów, by wspólnie tworzyć fundamenty gospodarki opartej na AI - powiedział Sundar Pichai.

Współpraca Polski i Google. Szansa dla startupów

PFR poinformował, że mieszczący się w Warszawie Google for Startups i Centralny Dom Technologii PF rozbudują swoją ofertę programów dotyczących sztucznej inteligencji. Google Cloud ma także przekazać polskim startupom wykorzystującym AI środki do wykorzystania na usługi chmurowe, a także udostępnić specjalnie do tego przeznaczone zasoby techniczne i szkolenia. Reklama

Startupy mają również uzyskać dostęp do globalnej sieci ekspertów, inwestorów i partnerów Google Cloud, co - według PFR - ułatwi im rozwój i skalowanie działalności. W ten sposób będą mogły podnosić kompetencje zespołów, korzystając ze szkoleń, warsztatów i indywidualnego mentoringu. Google zainwestuje też za pośrednictwem Google.org w dalsze wsparcie lokalnego ekosystemu AI.

Przedstawiciele Google podkreślają, że każdy startup, który rozwija rozwiązania oparte o AI może otrzymać wsparcie techniczne i dostęp do Google Cloud Platform o wartości 350 tys. dolarów, co pomoże w rywalizacji na rynku europejskim i światowym.