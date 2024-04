Aleksandra Bielakowska na co dzień pracuje w tajwańskim biurze organizacji Reporterzy bez Granic (RSF) zajmującej się monitoringiem wolności prasy na świecie i pomocą dziennikarzom.

10 kwietnia, razem ze swoim przełożonym, leciała do Hongkongu na zaproszenie mieszczącego się tam biura Unii Europejskiej. Pracownicy RSF mieli obserwować trwający proces znanego krytyka władz w Pekinie Jimmy’ego Laia , któremu za stanowienie rzekomego "zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego" grozi dożywocie. Poprzednio dziennikarka brała udział w rozprawie założyciela hongkońskiej gazety "Apple Daily" w grudniu.

Tym razem, podczas procedury imigracyjnej, chińskie służby bezpieczeństwa bez podania przyc z yn z atrzymały Bielakowską . Następnie Polka była przez około sześciu godzin przesłuchiwana i drobiazgowo przeszukiwana, a następnie pierwszym dostępnym lotem odesłana do Tajpej.

Sześć godzin pod nadzorem

- Po zeskanowaniu mojego paszportu przez pograniczników zostałam wzięta na bok i odesłana do pokoju służby celnej, a później kolejno do trzech innych pomieszczeń - opisuje w rozmowie z Interią Aleksandra Bielakowska. - Dwa razy przesłuchano mnie formalnie, a później jeszcze raz, w trakcie kontroli moich rzeczy, dwie osoby zadawały mi pytania o szczegóły naszej pracy. Mój bagaż prześwietlono, starannie oglądano każdy przedmiot, nawet długopis i książkę, którą ze sobą miałam. Nie było rewizji osobistej, ale kazali mi zdjąć buty, dokładnie sprawdzili moje włosy i obejrzeli każdą część garderoby. To wszystko przypominało przeszukanie przemytniczki. Nie sprawdzono tylko zawartości telefonu, który leżał odłożony na bok - mówi pracowniczka Reporterów bez Granic.