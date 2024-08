Białoruski dyktator udzielił wywiadu kanałowi "Rossija", w którym podzielił się swoimi obserwacjami i przemyśleniami na temat rzeczywistości. Mówił na przykład o szczerości w polityce.

- Kłamać? W żadnym wypadku. Jeśli dzisiaj bujałeś - jak to się mówi na Białorusi, jutro, pojutrze ten sam dziennikarz przyjdzie i powie: pan wczoraj to mówił, a dziś to. I co potem? Trzeba być bardzo ostrożnym. Lepiej milczeć - stwierdził Łukaszenka.

Niestety nie wiemy jak teoria wygląda w praktyce, bo rosyjski dziennikarz nie dopytywał np. o historię rzekomego zniszczenia przez białoruskie siły ukraińskich dronów kilka dni temu albo o opowieści, jak to Polacy i Litwini przyjeżdżają na Białoruś kupować sól.

Natomiast w wywiadzie polskiemu wątkowi Łukaszenka poświęcił sporo uwagi.

Łukaszenka o Polakach: Oni nie duraki

Dyktator odniósł się do decyzji Warszawy o zamknięciu przejść granicznych. - Nie powinni iść na wojnę z Rosją czy Białorusią. Powinni nawiązać i prowadzić współpracę gospodarczą, odejść od militaryzacji, którą realizują przez Amerykanów - powiedział.

O polskim postulacie uwolnienia Andrzeja Poczobuta nie wspomniał. Kontynuował jednak wywód na temat Polaków.

- Polaki nie duraki (głupcy - red.). Żyli z nami w obozie socjalistycznym i ten gen tkwi w nich bardzo głęboko. Oni nie duraki. To, co Duda zrobił, a teraz Tusk wraz z Dudą, odrzuca to większość polskiego społeczeństwa. Dlatego ich sytuacja wewnętrzna popycha ich do budowania tych relacji. Ale niestety nie widzę takiej podstawy - oznajmił Łukaszenka.

Mówiąc o zamkniętych przejściach granicznych, stwierdził, że z tego powodu na Białorusi "nie jest ani gorąco, ani chłodno".

- Ani Rosji, ani nam. Nałożyli na nas sankcje - UE i Ameryka. My tam nie jeździmy, to znaczy nic nie przywozimy. Po co machają tą "białą flagą", która nie ma nic wspólnego z polityką, która byłaby w naszym interesie? Nie handlujemy z nimi. Zamykacie? Zamykajcie - kontynuował.

Łukaszenka o dwóch katastrofach dla Polski

Dyktator podzielił się również przemyśleniami na temat problemów Warszawy. Jako pierwszy wskazał migrację.

- Nałożyli sankcje, przestali współpracować z nami w sprawie granic. Powiedzieliśmy: dziękuję, nie ma umowy o readmisji, zerwaliśmy ją. (...) Powiedzieliśmy im: nie będziemy gromadzić migrantów w naszym kraju. A oni ruszyli tam tłumem. I to jest katastrofa dla nich, dla całej Unii Europejskiej. W czym się mylę? - powiedział.

- Drugą katastrofą dla nich było to, że zgodziliśmy się z Władimirem Putinem, że przeniesie on tutaj taktyczną broń jądrową - ocenił białoruski przywódca.

