Białoruś zdecydowała się przenieść prawie jedną trzecią swojej armii w stronę granicy z Ukrainą - przekazał Alaksandr Łukaszenka. Prezydent Białorusi odnosząc się do trwającej ofensywy Ukrainy w Rosji ocenił, że Rosja zrobi wszystko, by wyzwolić obwód kurski, a "eskalacja konfliktu może doprowadzić do zniszczenia Ukrainy jako państwa".