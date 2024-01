To legalny proceder

Dyskusja na temat zasiłków - w tle kampania wyborcza

Dane na temat świadczeń dla dzieci dla obcokrajowców zostały opublikowane, ponieważ poprosiła o nie skrajnie prawicowa partia AfD , która chce wykorzystać ten temat przy zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego . Politycy tej partii coraz głośniej mówią o pieniądzach, które zabierane są niemieckim podatnikom i oszustwach obcokrajowców przyjeżdżających do Niemiec w poszukiwaniu sposobu na wyłudzenie świadczeń socjalnych.

Alternatywa dla Niemiec chce obniżenia świadczeń dla obcokrajowców

Poseł AfD Rene Springer domaga się zmniejszenia świadczeń socjalnych dla dzieci, które przebywają w swoich ojczyznach i chce dostosowania wysokości pomocy ze strony państwa do poziomu kosztów utrzymania dzieci w danym kraju. Ale zarówno niemiecki rząd, jak i Komisja Europejska sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu, ponieważ z jednej strony naruszyłoby to prawa UE oraz doprowadziłoby do wielkiej biurokracji, ponieważ regularnie trzeba by byłoby opracowywać indeks kosztów życia w poszczególnych krajach. Ale sam temat powraca w Niemczech jak bumerang.