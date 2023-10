Swoje postulaty opisali w gościnnym artykule dla gazety "Welt am Sonntag". "W szczególnych warunkach nawet redukcja świadczeń do 'zera' byłaby do pomyślenia" - napisali. Zasugerowali to dla osób, "którym przyznano ochronę humanitarną w państwie UE odpowiedzialnym za to zgodnie z zasadami dublińskimi, ale które odmawiają skorzystania z tamtejszej ochrony. W takich przypadkach możliwe byłoby ograniczenie świadczeń do zwrotu niezbędnych kosztów podróży do danego kraju" - czytamy w artykule opublikowanym w niedzielę.