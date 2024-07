Kiedy wybuchły pożary, była na wycieczce na innej wyspie. - Wieczorem przypłynęliśmy do Kardameny i chcieliśmy zjeść kolację. Niestety nie mogliśmy tego zrobić, bo hotel był właśnie ewakuowany - mówi w rozmowie z Interią.

Wszystkim gościom kazano udać się do najbliższego portu. Powinni zabrać tylko najważniejsze rzeczy, choć niektórzy brali ze sobą cały bagaż. Stamtąd mieli być zabrani w bezpieczne miejsce.

Kos. Pożary na greckiej wyspie. "Przykrywali się kartonami i zasłonami"

Biuro podróży Rainbow, w którym kupiła wycieczkę, miało według relacji Karoliny milczeć. Rezydentka nie wysłała żadnego komunikatu, żadnej informacji w sprawie ewakuacji. - To dla mnie ogromne rozczarowanie , bo sama byłam kiedyś rezydentką. Nie wyobrażam sobie, że moi turyści są zostawieni sami sobie - komentuje.

- Nie wsiedliśmy na statek, bo nasz hotel nie został wywołany. Nie wiedzieliśmy też, gdzie ten statek popłynie. Mieliśmy dość braku informacji i opieki ze strony biura. Postanowiliśmy na własną odpowiedzialność zostać . Wróciliśmy do hotelu jako jedyni - wyznaje.

Wrócili do hotelu. "Zmęczeni, przemarznięci"

We wtorek rano osoby ewakuowane wróciły do hotelu. - Ci, z którymi rozmawialiśmy żałują, że się na to zgodzili. Byli zmęczeni, przemarznięci - opowiada.