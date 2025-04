- Wiemy, że obiekt nie funkcjonował jako hostel. Był to raczej okazjonalny najem pokojów dla łącznie 18 osób w wieku między 30 a 67 lat - wyjaśniła podczas konferencji prasowej prokurator.

Jak dodała, w sprawie nikt nie został zatrzymany , a na miejscu zdarzenia nadal trwają czynności. - Od rana prokurator wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa przeprowadzają oględziny budynku. Na obecnym etapie nie sposób ustalić, co było przyczyną pożaru - mówiła prok. Spruś.

Pożar w Pszowie. Nie żyje pięć osób. "Ofiary to Polacy"

Rzeczniczka gliwickiej Prokuratury Okręgowej poinformowała także, że zarządca budynku został już przesłuchany - to syn właścicielki obiektu. Spruś przekazała, iż następnym krokiem prokuratury będzie najprawdopodobniej wszczęcie śledztwa w sprawie tragedii.

Rzeczniczka doprecyzowała również, że w momencie zdarzenia w budynku przebywało 17 osób. - Z tych 12 uratowanych, 10 to polscy obywatele, a dwie osoby to obywatele Ukrainy. Ofiary to Polacy - dodała.