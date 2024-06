Przedstawiamy prognozę pogody na pierwsze dni lipca dla kilku najpopularniejszych turystycznie krajów, często wybieranych przez Polaków na wakacyjny wyjazd. Na podstawie prognoz przygotowanych przez lokalne biura meteorologiczne zdradzamy, jakiej pogody można się spodziewać

Pogoda we Włoszech z dużą zmianą

Pogoda w dużej części Włoch wciąż jest niestabilna. Podczas gdy upały opanowały głównie środkowe i południowe tereny kraju, to na północy jest wyraźnie chłodniej i wilgotniej. Taki podział utrzyma się przez kolejne dni.

Od 1 lipca strefa burz i opadów rozszerzy się na północny wschód kraju, a potem również na północny zachód i bliżej centrum. Na południu wciąż będzie jednak bardzo upalnie: na Sycylii może być nawet do 40-43 stopni Celsjusza. W rejonie Abruzji może być około 35 st. C.

Według prognoz włoskich synoptyków między wtorkiem a czwartkiem (od 2 do 4 lipca) zrobi się bardziej wietrznie i burzowo, doprowadzając do ochłodzenia również na południu Włoch. Afrykańskie upały powinny ustąpić i również na Sycylii temperatura spadnie o ponad 10 stopni - nie powinna wtedy przekraczać progu 30 st. C.

W tym czasie temperatury w centrum i na północy kraju będą wyraźnie niższe od średniej wieloletniej dla tego okresu i wyniosą nieco ponad 20 st. C. W centrum możliwe przelotne opady deszczu i burze, a w reszcie Włoch powinno być przyjemnie ciepło, bez uczucia duchoty. Reklama

Fala upałów w Grecji z terminem ważności

Chociaż Grecja zmaga się z falą upałów, która doprowadziła już między innymi do kilku zgonów wśród turystów , prognozy na początek lipca wskazują, że może być jeszcze goręcej.

Jak prognozuje Narodowe Centrum Meteorologiczne w Grecji (EME) pierwsze dni lipca będą w tym kraju bardzo upalne. 1 lipca upał zapanuje praktycznie w całym kraju. Miejscami w Tesalii-Grecji Środkowej temperatura sięgnie nawet 37 stopni Celsjusza. Nieco poniżej progu upału będzie na Wyspach Egejskich.

Fala upałów w Grecji utrzyma się do wtorku. 2 lipca znowu w większości Grecji temperatury przekroczą próg 30 st. C, z najwyższymi wynikami ponownie w Tesalii-Grecji Środkowej (37 stopni) oraz miejscami na Krecie (do 35-36 st. C).

Lekkie ochłodzenie nastąpi 3 lipca. Wówczas w większości Grecji będzie poniżej 30 stopni, a upały pojawią się lokalnie na Krecie (do 30-31 st. C) oraz w Tesalii-Grecji Środkowej (lokalnie do 32 stopni Celsjusza).

Kolejny dzień to już koniec upalnej fali w tym kraju. W czwartek maksymalne temperatury nie przekroczą 25-26 st. C na Wyspach Egejskich, Krecie i lokalnie na Peloponezie. W reszcie kraju będzie do około 24 stopni. Reklama

Pogoda w Chorwacji: Będzie mokro

Na początku lipca w Chorwacji pogoda nie zachwyci. Pozytywne będzie to, że w większości kraju nie będzie upałów, a temperatury wyniosą przeważnie od 24 do 28-29 stopni Celsjusza. W wielu miejscach kraju prognozowane są jednak przelotne deszcze i burze.

O ile pierwszego dnia lipca strefa ulew i burz obejmie północno-zachodnią część kraju, to 2 lipca przesunie się na południe, obejmując całe tamtejsze wybrzeże.

Na szczęście front atmosferyczny przesunie się dalej na wschód i kolejne dwa dni na wybrzeżu zapowiadają się na słoneczne i ciepłe, z temperaturami od 22-23 stopni w rejonie Zadaru do 24-25 st. C w rejonie Dubrownika. Lokalnie wciąż może być jednak bardziej pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu.

Hiszpania upalna, zwłaszcza w Andaluzji

Pierwsze dni lipca na Półwyspie Iberyjskim będą upalne, zwłaszcza w południowej części kraju. Od pierwszego dnia miesiąca w centrum i na południu Hiszpanii termometry pokażą od 30 do 33 stopni Celsjusza, a w ciągu trzech kolejnych dni będą stopniowo rosnąć.

We wtorek i w środę w Andaluzji trzeba się liczyć z temperaturami do 35-38 st. C, choć w czwartek lokalnie w tej części Hiszpanii (w rejonie Cordoby) mogą one sięgnąć nawet 39-40 stopni Celsjusza. Reklama

Pierwsze cztery dni lipca w centrum i na południu Hiszpanii będzie słonecznie, bezchmurnie i bez opadów. Chłodniej i deszczowo może być w rejonie Barcelony, gdzie termometry pokażą nieco ponad 20 st. C, a cieplej zrobi się tam w okolicach czwartku (około 25 st. C).

Źródło: Emy.gr, Ilmeteo.it, Meteo.hr, Aemet.es

