Pakując się na wyjazd, nie można zapomnieć o wakacyjnej apteczce. Właściwie skompletowana apteczka pierwszej pomocy oszczędzi ci stresu oraz czasu. Co powinno się w niej znaleźć? Sprawdź, co musisz ze sobą zabrać, aby spokojnie spędzić wyjazd.

Niezbędne leki w apteczce

Przy pakowaniu wakacyjnej apteczki najlepiej jest zacząć od najważniejszych leków, czyli tych, które przyjmujemy regularnie. Upewnij się, że weźmiesz ich odpowiedni zapas.

Następnie weź leki, które przydadzą się w najczęściej występujących sytuacjach. Warto zabrać ze sobą leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe oraz termometr. W przypadku biegunek oraz grypy żołądkowej przydadzą się leki przeciwbiegunkowe oraz probiotyki.

Reklama

Zobacz więcej: Najciekawsze muzea na świecie. Nietypowe, zaskakujące, zabawne

Osoby, które cierpią na różnego rodzaju alergie, powinny spakować leki przeciwalergiczne. Jeśli będziemy spędzać czas na łonie natury, warto wziąć także pęsetę, kleszczołapkę lub specjalną pętelkę, która przyda się w przypadku ugryzienia przez kleszcza. Można je kupić w aptekach.

Apteczka na wyjazd dla grupy i za granicę

Kiedy jedziemy na wakacje z grupą, można spakować apteczkę dla wszystkich uczestników wyjazdu. Dzięki temu zaoszczędzimy pieniądze i upewnimy się, że nikt niczego nie zapomniał zabrać. Taka apteczka jest bardziej uniwersalna.

Apteczka dla większej liczby osób powinna zawierać odpowiednio więcej podstawowych środków opatrunkowych. Przyda się także dodatkowy blister najpotrzebniejszych leków.

Zobacz więcej: Uważaj na te tanie loty. To cię uderzy po kieszeni

Przed wyruszeniem w podróż zagraniczną z gotową apteczką, trzeba się upewnić, że leki, które w niej zastosujemy, mogą być przewożone przez granicę lub zabrane na pokład samolotu.

Opatrunki, plastry, ochrona przed słońcem

Latem ochrona przed słońcem jest bardzo istotna. Z tego powodu nie można zapominać o dobrych okularach przeciwsłonecznych, nakryciu głowy i kremach z filtrami UV. Kremy ochronne koniecznie powinny znaleźć się w naszej apteczce razem ze środkami, które łagodzą skutki poparzeń słonecznych.

W apteczce dobrze jest również mieć środki pomagające odstraszyć owady i kleszcze. Przydadzą się szczególnie wtedy, kiedy wybieramy wypoczynek na świeżym powietrzu. Przydadzą się także maści łagodzące obrzęk i zaczerwienienie, które występują po ugryzieniu przez insekty i pasożyty.

Warto mieć ze sobą, obojętnie w jakie miejsce się wybieramy, zestaw opatrunków. Zestaw plastrów oraz płyn do dezynfekcji to może być za mało. Osoby, które mają tendencję do zwichnięć, powinny zabrać ze sobą stabilizator lub bandaż elastyczny. Dobrze jest także zabrać ze sobą bandaż dziany, którym można opatrzyć większe rany.

Zobacz więcej: Fortuna za miejsce na plaży. Kosmiczne ceny we włoskich kurortach

Jeśli będziemy spędzać czas nad wodą, warto zabrać ze sobą opatrunki wodoodporne. Do przemycia ran konieczna będzie gaza oraz sól fizjologiczna i środki dezynfekcyjne.

Zdjęcie Co powinno znaleźć się w wakacyjnej apteczce? / East News

Niezbędne dokumenty i kontakty

Przed wakacjami warto dodatkowo się ubezpieczyć. Przed wyjazdem za granicę możemy wyrobić sobie i swoim najbliższym kartę EKUZ, która honorowana jest na terenie Unii Europejskiej. Zapewnia nam ona refundowane ubezpieczenie za granicą.

Jeśli podróżujemy z dzieckiem, warto zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka. Pamiętajmy, że w przypadku wyjazdu za granicę konieczne są odpowiednie dokumenty. Nawet niemowlak potrzebuje paszportu lub dowodu osobistego.

Przed wyjazdem warto się również zorientować, czy w pobliżu miejsca, do którego jedziemy, znajduje się apteka i gdzie jest najbliższa przychodnia lub oddział urazowy. Może to nam oszczędzić niepotrzebnego stresu, gdy zdarzy się wypadek, bądź ktoś zachoruje.

Zobacz także:

PKP rzuca promocję na wakacje. Jak skorzystać i kupić tani bilet na pociąg?

Doba hotelowa droższa niż w ofercie. Ukryte opłaty, które podbijają koszt

Tani sposób na upały w mieszkaniu. Kupisz to w aptece