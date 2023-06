Przerwa wakacyjna jest ważna nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców, którzy chcą rozsądnie zaplanować swój urlop. Kiedy zaczynają się wakacje 2023? Jak długo będą trwały tegoroczne wakacje? Wyjaśniamy.

Kiedy jest początek i koniec wakacji?

Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2022/2023 wypada w piątek 23 czerwca. Oznacza to, że tegoroczne wakacje rozpoczną się w sobotę 24 czerwca. Terminy te dotyczą uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Reklama

Z kolei absolwenci szkół średnich mogą się cieszyć wakacjami już od końcówki matur. W przypadku studentów uczelni wyższych wakacje rozpoczną się wraz z końcem sesji egzaminacyjnych, których terminy są wyznaczane przez każdą uczelnię osobno.

Zdjęcie Wakacje w 2023 będą wyjątkowo długie. Warto wykorzystać tę okazję i zorganizować wspólny wyjazd / East News

Labą uczniowie będą mogli cieszyć się w tym roku wyjątkowo długo. 31 sierpnia wypada bowiem w czwartek. Rozpoczęcie roku szkolnego powinno więc tradycyjnie odbyć się w piątek 1 września. Jednak w tym roku Ministerstwo Nauki i Edukacji podjęło decyzję o przesunięciu początku roku szkolnego o trzy dni.

Dzięki tej decyzji wakacje 2023 potrwają do 3 września, a rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025 i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne rozpoczną się dopiero 4 września.

Ile będą trwały wakacje 2023?

Tegoroczne wakacje będą więc wyjątkowo długie. Potrwają łącznie od 24 czerwca do 3 września. W sumie daje to 72 dni przerwy od nauki. Tym samym to około 10 tygodni wakacji.

W czasie wakacji swoich podopiecznych dorośli mogą liczyć na jeden długi weekend, który może wydłużyć możliwy do wykorzystania czas wolny. We wtorek 15 sierpnia wypada święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które jest dniem wolnym od pracy.

Zobacz więcej: Uważaj na te tanie loty. To cię uderzy po kieszeni

To dodatkowa szansa na zrobienie sobie długiego weekendu i wykorzystanie ostatniego miesiąca wakacji na spędzenie nadprogramowego wolnego czasu ze swoją rodziną.

Zobacz także:

Gdzie jechać na pracę sezonową? Oto miejsca, gdzie zarobisz najwięcej

Jak Polacy będą wydawać pieniądze na wyjazdy wakacyjne? Chcą wyjechać, ale będą oszczędzać

Mało znane miejsca w polskich górach. Tutaj odpoczniesz od miejskiego zgiełku i turystów