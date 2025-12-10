W skrócie W marokańskim mieście Fez doszło do zawalenia dwóch czteropiętrowych budynków, w wyniku czego zginęło 19 osób, a 16 zostało rannych.

Na miejscu natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową z ewakuacją mieszkańców i zabezpieczeniem terenu.

To kolejna taka tragedia w Fezie - w lutym 2024 roku z powodu ulew zawalił się inny budynek, a mieszkańcy od miesiąca protestują przeciwko złym warunkom życia.

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w dzielnicy Al Moustakbal marokańskiego miasta Faz. Dwa czteropiętrowe sąsiadujące ze sobą budynki zawaliły się - podała państwowa agencja prasowa. Z ustaleń wynika, że w wyniku wypadku zginęło 19 osób, a 16 zostało rannych.

Lokalne władze oraz służby ratunkowe udały się na miejsce, aby przeprowadzić akcję ratunkową, a także poszukać ewentualnych zaginionych.

Marokańska agencja prasowa poinformowała, że "podjęto wszelkie niezbędne środki", takie jak ewakuacja mieszkańców i zabezpieczenie strefy, gdzie doszło do zawalenia się konstrukcji. Przyczyna tego pozostaje nieznana - podkreślił portal Morocco World News.

Na miejscu nadal trwa akcja ratunkowa. Rannych zabrano do Szpitala Uniwersyteckiego w Fezie.

Maroko. Kolejna tragedia w mieście Fez

To nie pierwszy tego typu incydent w tym marokańskim mieście. W lutym 2024 roku w wyniku ulew zawalił się tam trzypiętrowy dom mieszczący się w zabytkowej dzielnicy. Zginęło wówczas pięć osób.

Do podobnych zdarzeń dochodziło także w Casablance, Rabacie oraz znów w Fezie. W październiku dwie osoby zginęły, gdy zawalił się czteropiętrowy budynek w Casablance, a maju w Fezie życie straciło dziewięć osób.

Agencja Reutera zauważyła, że we wrześniu tego roku w Maroku doszło do protestów, w których mieszkańcy skarżyli się na coraz gorsze warunki do życia.

Rząd Maroka zobowiązał się do zajęcia się zagrożonymi budynkami na terenie całego kraju - we wrześniu 2023 r. Maroko uznało, że zagrożonych jest ponad 12 tys. budynków. Po części może to być efektem trzęsienia ziemi, które nawiedziło prowincję Al-Hauz we wrześniu tego samego roku. Zginęło wówczas blisko 3 tys. osób, a straty materialne oszacowano na 7 mld dolarów.

Źródło: maroc-diplomatique.net, Reuters

