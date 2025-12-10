W skrócie Premier Donald Tusk opublikował spot, w którym zaprezentował dokonania swojego rządu, m.in. podwyżki dla nauczycieli i program in-vitro.

Spot podkreśla inwestycje infrastrukturalne takie jak Centralny Port Komunikacyjny oraz projekty wspierające rodziny, w tym babciowe i dodatkowe emerytury.

Rząd chwali się też programem Bezpieczna Polska i wsparciem dla rodzin, taniej energii oraz modernizacją kolei.

Premier Donald Tusk opublikował w serwisie X spot, w którym przedstawił dokonania swojego rządu zrealizowane od grudnia 2023 roku.

Materiał rozpoczyna się od przypomnienia o wprowadzeniu 30 proc. podwyżek pensji dla nauczycieli. Na nagraniu pojawił się również wątek rządowego programu in-vitro. Jak wynika z opublikowanego spotu, dzięki temu programowi, w Polsce urodziło się ponad 8 tys. dzieci.

W spocie pojawia się także statystyka, mówiąca, że co roku do naszego kraju wraca 20 tys. osób.

Rząd pochwalił się też planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"CPK to największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce. W 2032 r. planowane jest otwarcie pierwszego etapu lotniska, które obsłuży do 40 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet 65 mln. Równolegle powstanie 1800 km nowych linii kolejowych. Projekt wzmocni transport, połączy Polskę z Europą i światem oraz stworzy tysiące miejsc prac" - czytamy na rządowej stronie.

W dalszej części materiału rządzący przypomnieli, że starsi obywatele mają 13. oraz 14. emerytury. Wspomniano również o "babciowym" - świadczeniu wprowadzonego przez rząd w 2024 roku po to, aby wesprzeć rodziców wracających do pracy po urlopie macierzystym lub rodzicielskim.

"W Polsce żyje się lepiej, kiedy jesteśmy razem. Bo to od rodziny zaczyna się rozwój i przyszłość Polski" - takimi słowami zwieńczono rządowy spot.

Kilka miesięcy wcześniej rząd uruchomił stronę internetową, na której zamieszczane są jego dokonania. Wśród realizacji projektów koalicji 15 października wymieniono także program "Bezpieczna Polska", dzięki któremu nasz kraj przeznacza 5 proc. PKB na bezpieczeństwo. Wspomniano także o wsparciu dla rodzin, taniej energii, rozpędzonej gospodarce czy modernizacji kolei.

Dwa lata rządu Donalda Tuska. Polacy zabrali głos

Tuż przed drugą rocznicą rządów Donalda Tuska opublikowany został sondaż, który pokazuje podzielone opinie Polaków na temat pracy premiera. "Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową pracę premiera Donalda Tuska?" - brzmiało pytanie zadane przez pracownię UCE Research na zlecenie Onetu na chwilę przed rocznicą objęcia urzędu przez Donalda Tuska.

Z badania wynika, że 33,1 proc. respondentów uważa, że szef rządu dobrze wywiązuje się z obowiązków, w tym 11,26 proc. ocenia jego działania "bardzo dobrze", a 21,84 proc. "raczej dobrze".

Przeciwnego zdania było łącznie 42,6 proc. ankietowanych. Wystawili oni premierowi złą notę, z czego 25,07 proc. uważa, że Tusk wywiązuje się ze swoich obowiązków "bardzo źle", a 17,53 proc. oceniło go "raczej źle".

Wśród badanych była też grupa osób, która nie była w stanie wystawić jednoznacznej oceny urzędu premiera. Stanowili oni blisko jedną czwartą respondentów. 24,3 proc. wskazało odpowiedź "Trudno powiedzieć".

Autorzy badania zwracają uwagę na zależność między wiekiem ankietowanych a wskazywanymi przez nich odpowiedziami. "Pracę premiera doceniają zwłaszcza osoby najstarsze. W grupie 65-74 lata to 52 proc., a w przedziale 75-80 lat aż 61,6 proc. uczestników sondażu. Z kolei wśród osób w wieku 18-24 lata pozytywnie wypowiada się o nim jedynie 23,8 proc. osób" - napisano.

