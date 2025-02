W czasie audiencji w Auli Pawła VI z udziałem kilku tysięcy osób przeziębiony, kaszlący papież przeczytał tylko skrót katechezy w języku hiszpańskim oraz na zakończenie pozdrowienia i apel po włosku.

Franciszek powiedział między innymi: - Pomyślmy o krajach, które cierpią z powodu wojny: o umęczonej Ukrainie, Izraelu, Sudanie, o tylu cierpiących państwach.

-Pamiętajmy o przesiedlonych z Palestyny i módlmy się za nich - dodał.

Odczytane zostały także słowa papieża skierowane do obecnych na audiencji Polaków: - Zachęcam was do modlitwy za kapłanów i osoby konsekrowane, którzy posługują w krajach ubogich i ogarniętych wojną, zwłaszcza na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i w Demokratycznej Republice Konga.

- Dla wielu ludzi ich obecność jest dowodem na to, że Bóg nieustannie o nich pamięta - podkreślił Franciszek.

Kolejne problemy zdrowotne papieża

To kolejne w ostatnich tygodniach problemy zdrowotne 88-letniego papieża. Wcześniej informowaliśmy o kontuzji prawego przedramienia Franciszka, której doznał w wyniku upadku w swojej watykańskiej rezydencji. Wówczas Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało, że papież nie doznał złamań, a jego ramię zostało unieruchomione profilaktycznie.

Papież od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. W czerwcu 2023 roku przeszedł operację przepukliny rozetnej, która przebiegła pomyślnie. Po zabiegu papież pozostawał w szpitalu przez kilka dni, a jego rekonwalescencja przebiegała zgodnie z planem.

Watykan regularnie informuje o stanie zdrowia papieża, podkreślając jego determinację w wypełnianiu obowiązków pomimo trudności, zwłaszcza w związku z licznymi wydarzeniami Roku Jubileuszowego.

Trwa Rok Jubileuszowy - co to oznacza?

Rok Jubileuszowy często nazywany jest również Rokiem Świętym. To wyjątkowy czas w Kościele, pełen łaski i odnowy. Tradycję obchodzenia jubileuszy rozpoczął papież Bonifacy VIII, zwołując 22 lutego 1300 r. Rok Święty.

Początkowo odbywały się one co sto lat, jednak stopniowo zmniejszano ten okres - najpierw do 50 lat, a od 1475 r. organizowane są one co 25 lat. Taki odstęp sprawia, że każde pokolenie może przeżyć jubileusz choć jeden raz. Ostatni regularny jubileusz obchodzono w roku 2000 jako Wielki Jubileusz Roku 2000 w drugie millenium przyjścia Chrystusa na świat.

Rok Jubileuszowy 2025 rozpoczął się 24 grudnia 2024 roku, poprzez otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. Zakończenie Roku Świętego zaplanowane jest na grudzień 2025 roku, o dokładnej dacie zadecyduje papież.

Zatem Rok Jubileuszowy 2025 swoimi obchodami obejmie wszystkie miesiące. Wierni zachęcani są do pogłębienia swojej modlitwy, pokuty, ale i do odbycia pielgrzymek do świętych miejsc. W ramach obchodów w Watykanie zostaną zorganizowane różnego rodzaju spotkania dedykowane różnym grupom społecznym. Reklama

Źródła: Vatican News, PAP

