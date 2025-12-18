Karol Nawrocki zdecydował. Na tę ustawę czekały tysiące nauczycieli

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela, podkreślając potrzebę normalizacji zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe.

Prezydent zawetował jednak trzy ustawy, w tym reformę oświaty, podnoszenie podatku cukrowego i wzrost akcyzy, argumentując to troską o obywateli.

Nawrocki apeluje do rządu o wprowadzanie przejrzystego prawa oraz unikanie tzw. legislacyjnych wrzutek.

- Jako Prezydent RP mam obowiązek powiedzieć TAK, gdy ustawy służą obywatelom i powiedzieć NIE, gdy im szkodzą. I z tego obowiązku będę się skutecznie wywiązywał - zapowiedział prezydent w kontekście kolejnych ustaw.

Karol Nawrocki przypomniał, że od chwili objęcia urzędu prezydenta RP podpisał 115 ustaw, które uznał za "potrzebne i służące interesowi Polek i Polaków". Zauważył też, że 17 razy skorzystał z prawa weta.

- Weto nie jest gestem politycznym, jest wyrazem odpowiedzialności i głosem obywateli. Jest momentem, kiedy trzeba jasno i stanowczo powiedzieć: to prawo zostało źle przygotowane - powiedział prezydent.

Głowa państwa podkreśliła, że każde weto ma jeden cel - "powstrzymać złe prawo i zobowiązać rząd do lepszego stanowienia ustaw".

Prezydent Nawrocki zadecydował. Chodzi o reformę edukacji

- Dziś podpisałem ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela. To pierwszy krok do normalizacji zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. Ustawa odpowiada na realne oczekiwania środowiska nauczycielskiego - oświadczył Karol Nawrocki.

Dodał, że przygotowana ustawa "nie jest doskonała". - Ale rozwiązuje część realnego problemu i porządkuje chaos, który nie powinien mieć miejsca w państwie poważnie traktującym nauczycieli. Dlatego ją podpisałem - wyjaśnił prezydent.

Jednocześnie prezydent poinformował, że zawetował tzw. reformę 26, czyli ustawę o reformie oświaty. Karol Nawrocki wyjaśnił jednak, że jego decyzję poprzedziły "specjalne konsultacje z ekspertami, nauczycielami, organizacjami oświatowymi i rodzicami".

- To reforma prowadząca do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach dzieci. Polska szkoła potrzebuje spokoju, wiedzy i stabilności, a nie nieprzemyślanych, chaotycznych zmian, które zaraz po wprowadzeniu trzeba będzie poprawiać, bo zamiast polepszyć, tylko pogorszą sytuację - argumentował.

Mówiąc o zawetowanej reformie edukacji prezydent wspomniał o wprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz rezygnacji z pracy domowych. Oba rządowej projekty określił jako "szkodliwe" i "nieprzemyślane".

- Nie mówię, że polska szkoła nie potrzebuje zmian. Potrzebuje, ale niech to będą systemowe, dobre rozwiązania, które złe rzeczy zamieniają na lepsze, a nie na jeszcze gorsze - podsumował.

Karol Nawrocki zawetował podniesienie akcyzy i podatku cukrowego

Karol Nawrocki - poza tzw. reformą 26 - zawetował także dwie inne ustawy. Jedną z nich było podniesienie podatku cukrowego. Prezydent stwierdził bowiem, że to rozwiązanie prawne to realny cios w domowe budżety, rolników i sadowników.

- Nie można mówić o zdrowiu publicznym, doprowadzając do sytuacji, w której polskich rodzin nie będzie stać na zdrowe krajowe produkty. Trzeba uczciwie zapytać - czy drożej naprawdę znaczy zdrowiej? - pytał retorycznie.

Drugie z wet dotyczy podniesienia akcyzy. Odrzucenie propozycji przygotowanej przez rząd prezydent argumentował wprowadzaniem przepisów "w pośpiechu , bez czasu na przygotowanie się przedsiębiorców i konsumentów".

- To chaos i dowód złego zarządzania finansami państwa. Zamiast walczyć z mafiami vatowskimi, rząd wybiera najłatwiejszą drogę. Sięga znów po pieniądze Polaków. Chce by to wybrzmiało jasno. Gdyby intencje tych podwyżek były rzeczywiście prozdrowotne, znalazłby się w obu prosty zapis, że każda złotówka z dodatkowych wpływów trafia wyłącznie na ochronę zdrowia. Tego zapisu w ustawie o podwyżce akcyzy nie ma. To mówi więcej niż tysiąc deklaracji - stwierdził.

Prezydent zaapelował do rządu: Skończmy z przepisami na doczepkę

Dodajmy, że w swoim komunikacie Karol Nawrocki odniósł się także do zawetowanej przez siebie ustawy o ruchu drogowej. Stwierdził, że wróciła ona na jego biurko "poprawiona i oczyszczona", dzięki czemu "podpisuje ją z pełnym przekonaniem".

- Raz jeszcze apeluję do rządu. Nie traćmy więcej czasu - powiedział polityk.

Prezydent poprosił przy tym rząd o zaprzestanie z "legislacyjnymi wrzutkami i przepisami na doczepkę".

- Tak było z tak zwaną ustawą ukraińską, z tarczą prądową, do której doklejono przepisy lobby wiatrakowego, czy z ustawą o magazynowaniu zapasów strategicznych. Za każdym razem - po wecie - ustawy wracały do mnie po usunięciu wątpliwych zapisów. To dowód, że presja weta działa, jest skuteczna i przynosi efekty. Rząd musi zrozumieć, że te weta służą Polakom - podkreślił Karol Nawrocki.

Ustawy podpisane przez Karola Nawrockiego:

1. Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (nr druku sejmowego 1750);

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę - Prawo oświatowe oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (nr druku sejmowego 1805);

3. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1855);

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (nr druku sejmowego 1945);

5. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1951);

6. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1985);

7. Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1379);

8. Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (nr druku sejmowego 1729);

9. Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1863);

10. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr druku sejmowego 1835);

11. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr druku sejmowego 1838);

12. Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym (nr druku sejmowego 1996);

13. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej w sprawie zatrudniania lokalnych pracowników cywilnych, podpisanego w Warszawie dnia 20 lutego 2025 r. oraz w Stuttgarcie dnia 3 kwietnia 2025 r. (nr druku sejmowego 1796);

14. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (nr druku sejmowego 1837).

15. Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (nr druku sejmowego 1885).

Ustawy zawetowane przez prezydenta:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1857);

2. Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr druku sejmowego 1836);

3. Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (nr druku sejmowego 1825).

