- Nie mogę zgodzić się na podwyżkę akcyzy wprowadzanej w pośpiechu, bez czasu na przygotowanie się przedsiębiorców i konsumentów. To chaos i dowód złego zarządzania finansami państwa - mówił prezydent w filmie opublikowanym przez jego kancelarię.

- Zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, rząd wybiera najłatwiejszą drogę. Sięga znów po pieniądze Polaków - stwierdził.

Zdaniem Karola Nawrockiego, gdyby intencje ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol oraz zawetowanej również w czwartek ustawy podnoszącej opłatę cukrową były "rzeczywiście prozdrowotne", znalazłby się w nich zapis, że "każda złotówka z dodatkowych wpływów trafia wyłącznie na ochronę zdrowia".

- Tego zapisu w ustawie o podwyżce akcyzy nie ma. To mówi więcej niż tysiąc deklaracji - powiedział prezydent. Nawrocki zwrócił też uwagę, że - jak wcześniej informował - nie podpisze ustaw podnoszących podatki dla Polaków.

Weto prezydenta dla nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. Uchwalona nowela podnosi stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 - o 10 proc.

Resort finansów informował wcześniej, że zgodnie z wyliczeniami podwyżka ta powinna zagwarantować wpływy w przyszłorocznym budżecie w wysokości około 1,96 mld zł.

Nowe przepisy miały wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

Weto dla podwyższenia opłaty cukrowej. "Cel jest oczywisty"

Prezydent Karol Nawrocki zawetował również ustawę, która miała podnieść opłatę cukrową i zwiększyć podatek od wygranych z gier losowych.

Chodzi o nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- W moim planie 21 zapowiedziałem: nie podpiszę ustaw podnoszących podatki dla Polaków. Dlatego nie zgadzam się na podwyżkę podatku cukrowego. Cel tej nowelizacji jest oczywisty: zasypanie ogromnej dziury budżetowej, za którą odpowiada rząd. Po 11 miesiącach mamy ponad 240 mld zł deficytu. Zamiast uszczelniać system podatkowy, rząd sięga do kieszeni obywateli. Podatek w wysokości nawet 3,60 zł od dwulitrowego napoju czy soku to realny cios w domowe budżety - tłumaczył prezydent.

Zdaniem Karola Nawrockiego ustawa ta to również cios w rolników i sadowników oraz w polską wieś. Ocenił, że objęcie podatkiem naturalnych cukrów zawartych w sokach owocowych "uderza bezpośrednio w polskich plantatorów".

Zwrócił też uwagę, że Polska jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej, a rozwiązania zapisane w ustawie "ograniczą inwestycje, zahamują innowacje i wzmocnią import kosztem krajowego kapitału".

- Nie można mówić także o zdrowiu publicznym, doprowadzając do sytuacji, w której polskich rodzin nie będzie stać na zdrowe, krajowe produkty. Trzeba uczciwie zapytać, czy drożej naprawdę znaczy zdrowiej - dodał Nawrocki.

Nowe przepisy miały podwyższyć opłatę cukrową, aby zniechęcić do kupowania słodkich i energetycznych napojów, a tym samym ograniczyć m.in. otyłość i cukrzycę. Stawki opłaty miały zostać podniesione m.in. z 0,50 zł do 0,70 zł za litr napoju z cukrem do 5 g w litrze lub słodzikiem i z 0,10 zł do 1,00 zł za dodatek kofeiny lub tauryny.

Zawetowana ustawa zawierała także zapisy o podniesieniu podatku z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową z 10 proc. do 15 proc.

Ustawa programowa bez zgody prezydenta

Inną zawetowaną przez prezydenta ustawą była ta dotycząca nowelizacji Prawa oświatowego. Miała ona umożliwić wdrożenie etapami w szkołach reformy programowej i przesunąć termin egzaminu ósmoklasisty na kwiecień.

- Zorganizowaliśmy specjalne konsultacje z ekspertami, nauczycielami, organizacjami oświatowymi i rodzicami. Po rozmowach z nimi oraz po ich apelach, nie mogę wyrazić zgody na taką ustawę - powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym na platformie X.

Ocenił, że nowelizacja prowadziłaby do chaosu w szkołach, ideologizacji edukacji oraz "eksperymentowania na całych rocznikach dzieci". - Polska szkoła potrzebuje spokoju, wiedzy i stabilności, a nie nieprzemyślanych, chaotycznych zmian, które zaraz po wprowadzeniu trzeba będzie poprawiać - dodał.

Podkreślił, że proponowane rozwiązania zamiast poprawić sytuację w oświacie, mogłyby ją pogorszyć. Odwołał się m.in. do wcześniejszych zmian, takich jak wprowadzenie edukacji zdrowotnej czy rezygnacja z prac domowych.

Dodał, że szkoła potrzebuje reform, ale "systemowych i dobrze przemyślanych". - Jako prezydent mam obowiązek mówić "tak", gdy ustawy służą obywatelom, i "nie", gdy im szkodzą - podkreślił.

Nowelizacja Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw zmieniała m.in. definicję podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Miały one jasno i precyzyjnie określać cele kształcenia i efekty uczenia się, być spójne wewnętrznie i między przedmiotami. Wprowadzały metody pracy, jak np. doświadczenie edukacyjne, tydzień projektowy, moduły: medialny, filozoficzny, finansowy.

''Wydarzenia'': Rynsztokowy język w debacie politycznej. Od Sejmu aż po Rady Gminy Polsat News Polsat News