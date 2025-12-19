W skrócie Donald Trump podpisał budżet obronny na 2026 rok o wartości 901 mld dolarów.

Ustawa przewiduje wsparcie dla Ukrainy i państw bałtyckich oraz inwestycje w bazy wojskowe w Polsce.

W ramach ustawy wprowadzono ograniczenia dotyczące wycofania wojsk USA z Europy i podwyższono wynagrodzenia żołnierzy o 4 proc.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał w czwartek ustawę o wydatkach na obronność (NDAA) w roku finansowym 2026, opiewającą na 901 mld dolarów.

Donald Trump zatwierdził budżet obronny na 2026 rok. "Pokój poprzez siłę"

"Ustawa o obronie narodowej (National Defense Authorization Act, NDAA) pozwoli na realizację polityki 'pokoju poprzez siłę', ochronę przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz wzmocnienie bazy przemysłowo-obronnej, jednocześnie kończąc finansowanie marnotrawnych i radykalnych programów, które podważają morale żołnierzy" - napisał prezydent Donald Trump w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Białego Domu.

Wbrew początkowym planom prezydent USA podpisał ustawę w czwartek za zamkniętymi drzwiami i bez obecności mediów.

Ustawa dzień wcześniej została przegłosowana przez Senat stosunkiem głosów 77:20. W czwartek 11 grudnia została przegłosowana przez Izbę Reprezentantów.





Dokument autoryzuje wydatki na obronność na kwotę 901 mld dolarów - o 8 mld dolarów więcej, niż wnioskował prezydent. Zakłada wzrost wynagrodzeń dla żołnierzy o 4 proc. Zawiera też wiele dodatkowych zapisów dotyczących polityki zagranicznej.





Wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w Polsce. Szczegóły budżetu obronnego USA

Jednym z jej elementów jest uniemożliwienie redukcji sił zbrojnych USA w Europie poniżej poziomu 76 tys. na dłużej niż 45 dni, dopóki szef Pentagonu i szef Dowództwa Europejskiego (EUCOM) nie przedstawią Kongresowi oddzielnych raportów uzasadniających podjęcie decyzji. Dokumenty te muszą uwzględnić, dlaczego taki ruch jest zgodny z interesami bezpieczeństwa narodowego USA i potwierdzić, że decyzja została podjęta w konsultacji ze wszystkimi sojusznikami NATO i partnerami Sojuszu.

Według Dowództwa Europejskiego USA (EUCOM) na Starym Kontynencie stacjonuje obecnie ponad 80 tys. żołnierzy USA, z czego ok. 10 tys. - w Polsce.

W dokumencie będącym owocem wielu miesięcy negocjacji między partiami i izbami Kongresu zawarto też zapisy dotyczące obecności sił USA w Korei Południowej. W ustawie przeznaczono 400 mln dolarów na program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), w ramach którego USA zakupują uzbrojenie dla Ukrainy. Ponadto 175 mln dolarów przeznaczonych zostanie na program Baltic Security Initiative, którego celem jest wzmocnienie obronności państw bałtyckich.

W tekście wymieniono też osiem inwestycji w finansowanych przez Polskę bazach, gdzie stacjonują siły USA: na poligonie w Drawsku Pomorskim, bazie sił lądowych w Powidzu oraz bazach lotniczych w Łasku i Wrocławiu. Łączna suma tych inwestycji to 504 mln dolarów.

