Fala zachorowań na krztusiec. Wygasa odporność poszczepienna

Skoku zachorowalności na krztusiec lekarze spodziewali się już przed pandemią COVID-19 , ponieważ fale epidemiczne tej choroby występują co 4-5 lat. Ostatni duży wzrost wystąpił w 2016 r., a kolejnym byłby zapewne 2020 r. Wtedy jednak do zatrzymania fali przyczynił się lockdown .

Krztusiec. Jak chronić się przed zachorowaniem?

Aby fala zachorowań opadła, konieczne jest ograniczenie skali uchyleń od szczepień przeciw krztuścowi - jest ono dla dzieci obowiązkowe - przyjmowanie dawek przypominających przez dorosłych (co 10 lat) oraz szczepienie kobiet w ciąży, dla których od 15 października 2024 r. jest ono bezpłatne. Do końca grudnia szczepionkę przyjęło ok. 30 tys. ciężarnych.

Wirus RSV w natarciu. Ponad 16 tys. zakażeń w ciągu miesiąca

Najnowsze dane NIZP pokazują też wysoką liczbę zakażeń wirusem RSV w styczniu - 16202, w tym 5988 u dzieci do 2. roku życia. To nieco mniej niż w styczniu 2024 r. (wtedy było to prawie 19 tys. przypadków), ale to wciąż wysoka liczba zachorowań - w całym 2023 r. było nieco ponad 12 tys. zakażeń wirusem RSV, czyli tyle, ile teraz w jednym miesiącu. W 2024 r. zakażenie RSV wykryto u ponad 41 tys. osób.