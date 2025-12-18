W skrócie W PiS narasta konflikt między frakcjami zwolenników Mateusza Morawieckiego i przeciwników skupionych wokół tzw. maślarzy.

Jacek Kurski publicznie krytykował Mateusza Morawieckiego, co wywołało kontrowersje i akcję zbierania podpisów za jego usunięciem z partii.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek apeluje o jedność i zakończenie wewnętrznych sporów, podkreślając, że takie działania szkodzą partii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od końca listopada politycy PiS przyznają nieoficjalnie, że wewnątrz partii pojawił się konflikt między zwolennikami Mateusza Morawieckiego - "harcerzami" - a grupą jego przeciwników, skupioną m.in. wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną "maślarzami" czy frakcją byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Według źródła Polskiej Agencji Prasowej to m.in. w tej sprawie zebrało się w ostatni piątek kierownictwo PiS, które miało zdyscyplinować polityków.

W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że spory między frakcjami w partii, które wybuchły z błahego powodu, powinny się skończyć.

Wojna frakcji w PiS. Jacek Kurski uderza w Mateusza Morawieckiego

Mimo to tego samego dnia były prezes TVP Jacek Kurski napisał obszerny wpis na platformie X, w którym skrytykował postawę Morawieckiego i jego deklaracje z niedawnego wywiadu na temat obsadzania stanowisk w przyszłym teoretycznym rządzie PiS.

Tego samego dnia odpowiedzieli mu m.in. europosłowie PiS Waldemar Buda i Piotr Müller, którzy wytykali brak kompetencji do wyrażania opinii w sprawie wyborów i podejmowania partyjnych decyzji. Prezes PiS ocenił, że wpis Kurskiego jest "wydarzeniem niefortunnym".

W kolejnych dniach Kurski kontynuował krytykę Morawieckiego, także w telewizji. Na platformie X trwały też dalsze wymiany zdań między nim a innymi parlamentarzystami PiS, m.in. Budą, Müllerem, Pawłem Jabłońskim, Januszem Cieszyńskim, którzy argumentowali, że Kurski chce podzielić prawicę, nazywali jego serię ataków "wybiciem szamba" czy apelowali, by dobrowolnie opuścił partię.

W czwartek Buda poinformował na X, że w związku z "obrzydliwymi insynuacjami" rozpoczęła się inicjatywa posłów - "niezależnie od frakcji i różnic zdań w innych sprawach" - zbierająca podpisy pod wnioskiem o usunięcie Jacka Kurskiego z PiS.

Chcą usunąć Jacka Kurskiego z PiS. Rafał Bochenek komentuje

Rzecznik partiiRafał Bochenek - pytany przez PAP o pomysł wydalenia Kurskiego - podkreślił, że "jeżeli ktoś podejmuje taką inicjatywę, to ma wyraźnie złą wolę".

- Tego rodzaju pomysł sprawia wrażenie scenariusza realizowanego na zamówienie drugiej strony sceny politycznej. Dziwię się, że pan Buda się w to wpisuje - dodał.

- Każdy wpis, publiczne wypowiedzi dotyczące spraw wewnętrznych szkodzą naszemu obozowi, co de facto wpisuje się w oczekiwania dzisiaj rządzącej Polską szkodliwej koalicji - podkreślił, pytany o spory między frakcjami w PiS.

Rafał Bochenek zaapelował w imieniu kierownictwa partii o "zaniechanie tych złych, nieprzemyślanych działań i wypowiedzi".

Dodał, że podejmowanie "tego rodzaju dyskusji i inicjatyw z całą pewnością nie przynosi nikomu chluby i żadnych korzyści, a szkodzi nie tylko nam jako środowisku patriotycznemu, ale Polsce".

Zdaniem Bochenka pomimo zewnętrznych ataków na PiS środowisko ugrupowania ma "mocne wsparcie społeczne, a wręcz notowania naszej partii w ostatnich dniach się poprawiły".

Pytany z kolei o słowa posła Szymona Szynkowskiego vel Sęka, który ocenił w czwartek w Onecie, że w partii już zaczęła się sukcesja, Bochenek podkreślił, że sukcesja w PiS, "jeżeli do niej dochodzi, jest związana ze statutem i kadencją osób pełniących określone funkcje".

- Mówienie, dywagowanie na ten temat dzisiaj kompletnie nie ma sensu i nie za bardzo wiem, czemu ma służyć. Warto podkreślić, że kadencja (prezesa PiS - red.) upływa w 2029 roku, więc jest jeszcze dużo czasu - dodał.

Wigilia na Nowogrodzkiej. Rafał Bochenek: Prezes PiS podkreślił potrzebę jedności

PAP zapytał także, co prezes PiS mówił posłom podczas środowej Wigilii klubu PiS. - Nasz lider podkreślił, że jedność i współpraca to były fundamenty naszych zwycięstw zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i prezydenckich, i tego oczekują od nas nasi obywatele. Całe spotkanie przebiegało w bardzo miłej, serdecznej atmosferze - mówił Rafał Bochenek.

Na uwagę, że posłowie z innych frakcji nieoficjalnie przyznawali, iż drugie spotkanie wigilijne organizowane tego samego dnia przez Morawieckiego było 'szkodliwe dla partii", Bochenek podkreślił, że Wigilia w PiS była jedna i odbywała się w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej.

- Po jej zakończeniu posłowie spędzali czas według własnego uznania. To cała historia. Wszystko inne to medialna kreacja podgrzana i wyolbrzymiona - ocenił.

Kowal do Nawrockiego: Jak jesteś prezydentem Polski, musisz mieć kontakty na Ukrainie Polsat News Polsat News