Ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych w wywiadzie dla Suspilne wyjawiła, że Kijów nie omawiał z Waszyngtonem "konieczności przeprowadzenia wyborów w Ukrainie do końca 2025 roku" . Jednocześnie - jak podaje "Ukraińska Prawda" - Oskana Makarowa podkreśliła, iż jeśli administracja Donalda Trumpa podejmie ten temat, Ukraina "jest gotowa do dialogu".

USA chce wyborów w Ukrainie. Nawet jeśli wojna się nie skończy

Suspilne - po interwencji - sprostowało wypowiedź dyplomatki, usuwając z niej fragment o gotowości Kijowa do dyskusji z zespołem Donalda Trumpa . "Ambasada wyjaśniła, że ambasador miała na myśli, iż Ukraina jest gotowa nadal tłumaczyć , dlaczego przeprowadzenie wyborów w czasie wojny jest niemożliwe " - doprecyzował ukraiński serwis.

- Kiedy teoretycznie omawiano tę kwestię w latach 2023-2024, nasze stanowisko było takie, że aby to się stało, działania wojenne muszą się zakończyć . Podczas wojny nie będziemy w stanie zapewnić pełnego dostępu do głosowania i kandydowania - mówiła dyplomatka.

Reakcja Makarowej ma związek z wypowiedziami emerytowanego generała Keitha Kellogga , specjalnego wysłannika Trumpa ds. wojny rosyjsko-ukraińskiej. Oświadczył on w sobotę, że USA chcą, aby w Ukrainie odbyły się wybory , zwłaszcza jeśli osiągnięte zostanie porozumienie o zawieszeniu broni .

- Większość demokracji przeprowadza wybory w czasie wojny. Uważam, że to bardzo ważne. Uważam, że to dobre dla demokracji. To piękno silnej demokracji, że masz więcej niż jedną osobę, która potencjalnie może kandydować - mówił wówczas Kellogg.