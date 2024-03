W środę rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że wymiar polityczny rozmów dotyczących Ukrainy w ramach Trójkąta Weimarskiego sprowadza się w ostatnim czasie do tego, czego Kijów najbardziej potrzebuje. Zastrzegł, że swoje wypowiedzi w tej sprawie opiera na dotychczasowej działalności szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego , który uczestniczył w lutym w spotkaniu szefów MSZ krajów Trójkąta .

- W Kongresie USA trwa impas w sprawie pomocy dla Ukrainy. Obecnie Europa pod względem finansowym bardziej niż Ameryka pomaga Ukrainie . - dodał Wroński. Ocenił też, że format Trójkąta Weimarskiego " sam się rewitalizuje w działaniu ". Odniósł się w ten sposób do słów premiera i szefa dyplomacji, którzy w ostatnich miesiącach zapowiadali odnowienie formuły spotkań Francji, Niemiec i Polski.

Prócz kwestii ukraińskiej impulsem do zacieśnienia współpracy w formacie weimarskim stały się groźby Donalda Trumpa, który zapowiedział, że jeśli wróci do Białego Domu, to USA nie będą bronić przed ewentualną rosyjską agresją tych sojuszników w NATO, którzy nie wypełniają zobowiązań finansowych wobec Sojuszu.