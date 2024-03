We wtorek wieczorem Donald Tusk po spotkaniu w Białym Domu z prezydentem USA Joe Bidenem był gościem TVP Info. - Rozmawiamy jako dwa chyba najbardziej zaangażowane kraje w pomoc Ukrainie w czasie wojny. Rozmawiamy o tym, jak przejść ten krytyczny moment - krytyczny, bo ciągle nie ma odblokowania tej pomocy finansowej w Izbie Reprezentantów tu w USA - powiedział premier.

- Prezydent Biden powiedział, że ciągle jest optymistą i że wierzy w to, i liczy na to, że ta pomoc zostanie odblokowana . Rozmawiałem z prezydentem Bidenem o tym, w jaki sposób mobilizujemy naszych kolegów w Europie. W piątek, a więc zaraz, odbędzie się nagły, nieplanowany szczyt Trójkąta Weimarskiego . Będę w Berlinie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem rozmawiać o tej sytuacji - ogłosił szef polskiego rządu.

Trójkąt Weimarski. Donald Tusk zapowiedział nagłe spotkanie

Donald Tusk pytany o rolę Trójkąta Weimarskiego zaznaczył, że jest to jeden z dwóch formatów współpracy międzypaństwowej bardzo ważny dla Polski i jej bezpieczeństwa . Jako drugą ważną inicjatywę wymienił Grupę Północną.

- Nie oszukujmy się - w Europie można nadawać ton różnym sprawom, jeśli trzy stolice się dogadają i będą działać razem. To jest Warszawa, Berlin i Paryż. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, by zrewitalizować Trójkąt Weimarski, by miał realny, mocny wpływ na wszystkie decyzje europejskie - stwierdził.