"Nadzwyczajnie mocne słowa" - tak nowojorski tabloid "New York Post" ocenił wtorkową wypowiedź Donalda Tuska po wizycie w Białym Domu. W tekście konserwatywnej gazety stwierdzono, że "polski premier ostrzegł spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona , że naraża na ryzyko życie tysięcy ludzi na Ukrainie", a swoim działaniem czyni polityczną grę z tego, czy zatwierdzić pomoc dla rozdartego wojną kraju.

"NYP" oceniła, że "tak mocne przesłanie ze strony zagranicznego przywódcy do kongresmena USA jest niecodzienne ".

Ukraina czeka na ruch Izby Reprezentantów

W Izbie Reprezentantów większość mają przeciwnicy Joe Bidena, którzy nadal nie zgodzili się na przekazanie sporej pomocy Ukrainie. We wtorek, po rozmowach polskiego prezydenta i premiera z przywódcą USA, Donald Tusk w rozmowie z mediami stwierdził, że ma nadzieję, że "głos z Polski, Europy, wpłynie na zmianę postawy spikera Izby pana Mike'a Johnsona".

- On musi mieć świadomość i mam nadzieję, że ją ma, iż od jego indywidualnej decyzji zależy los milionów ludzi. Zależy dziś, jutro, tysiące istnień ludzkich w Ukrainie - akcentował Donald Tusk.

Wizyta Tuska i Dudy w USA. Tak opisywały ją media