Tusk zwrócił się do Rady Europejskiej. Chce nieformalnego szczytu

- Z Wielką Brytanią i osobiście z panem premierem mamy identyczne poglądy na sytuację w Ukrainie, na agresję rosyjską wobec Ukrainy i identyczne poglądy co do tego, co należy robić, jak należy działać, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. To, co sobie dzisiaj obiecaliśmy, to że będziemy bardzo blisko współpracować, dzielić się zadaniami i informacjami - podkreślił, zaznaczając przy tym, że dotychczas współpraca Polski i Wielkiej Brytanii przynosiła "bardzo dobre efekty".