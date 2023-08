Viktor Orban gra do wewnątrz

Politycy węgierskiego obozu rządzącego już wcześniej zapowiadali, że z pewnością nie będą ostatnim krajem NATO, który zaaprobuje wejście Szwecji do Sojuszu. W praktyce można to tłumaczyć tak: wyrazimy zgodę, jeśli Turcja wyrazi zgodę. Bo - pisaliśmy o tym na początku kwietnia na łamach Interii - Orbanowi, w przeciwieństwie do Erdogana, nie chodziło w tym sprzeciwie zupełnie o nic. Była to dość osobliwa próba zwrócenia uwagi sojuszników na Budapeszt.