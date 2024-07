Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło zdecydowany protest przeciwko "nielegalnym i niewłaściwym" działaniom japońskiej załogi, która wtargnęła na chińskie wody terytorialne. Przedstawiciele władz w Pekinie zaapelowali do Japonii o reakcję i wezwali do złożenia obietnicy, że tego typu sytuacja już się nie powtórzy. Japonia tłumaczy z kolei, że do incydentu doszło w wyniku "błędu technicznego".