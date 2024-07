Cztery etapu inwazji Tajwanu. Rząd Japonii nie pozostawia wątpliwości

Dziennik zaznacza, że jeśli "wojna ultrakrótkoterminowa" stanie się rzeczywistością, to uwaga skupi się na tym, czy Japonia , USA i inne kraje będą w stanie szybko zareagować . Japoński rząd będzie również musiał podjąć działania w celu ochrony ok. 20 tys. swoich obywateli mieszkających na Tajwanie i ewakuować mieszkańców wysp Sakishima w prefekturze Okinawa, które znajdują się w pobliżu Tajwanu.

Chińczycy przygotowują akcję desantową?

O przygotowaniach chińskiej armii do inwazji na Tajwan informował w maju "The Telegraph". Napięta sytuacja eskalowała w związku z ćwiczeniami wojsk chińskich prowadzonych na wyspach Kinmen i Dongyin. Ministerstwo Obrony Tajwanu przekonywało, że to działania prowokacyjne, które zagrażają pokojowi i stabilności w regionie.