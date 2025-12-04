Nowy premier Czech. Prezydent wcześniej stawiał warunki

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Andrej Babisz zostanie premierem Czech - ogłosił prezydent Petr Pavel. Powołanie na stanowisko szefa rządu ma nastąpić 9 grudnia. Założyciel partii ANO, która w październikowych wyborach zdobyła najwięcej głosów, musiał spełnić pewien warunek.

Starszy mężczyzna z siwymi włosami i brodą w garniturze i krawacie stoi przy mównicy na tle niebieskiej ściany, przemawiając do mikrofonów.
Prezydent Czech Petr Pavel wskazał, kogo mianuje na premieraAngela WeissAFP

W skrócie

  • Andrej Babisz zostaje mianowany premierem Czech po spełnieniu warunku prezydenta odnoszącego się do potencjalnego konfliktu interesów.
  • Babisz przenosi swoje udziały w Agrofert do niezależnego funduszu powierniczego, deklarując zerwanie więzi z firmą.
  • Polityk deklarował, że nowy rząd podwyższy emerytury i pensje oraz wyrazi sprzeciw wobec polityki imigracyjnej i ekologicznej Unii Europejskiej.
Jak przekazano w oświadczeniu na stronie biura prezydenta Czech, miliarder i zwycięzca wyborów parlamentarnych Andrej Babisz zostanie mianowany premierem, co pozwoli na stworzenie nowego gabinetu. Kierowana przez polityka partia ANO zawiązała koalicję z mniejszymi SPD i Kierowcy dla Siebie.

Andrej Babisz premierem Czech pod jednym warunkiem

Prezydent Petr Pavel ogłosił wcześniej, że w ciągu tygodnia będzie gotów mianować Babisza na premiera Czech. Warunkiem było wyjaśnienie, jak polityk - będący jednocześnie wpływowym przedsiębiorcą - pogodzi prowadzenie spółek z przewodzeniem państwu.

Jak podała agencja Reutera, czeskie sądy i organy Unii Europejskiej uznały, że będąc premierem Czech w latach 2017-2021, Babisz pozostawał w konflikcie interesów, ponieważ koncern Agrofert był objęty funduszami powierniczymi.

Babisz przystał na warunki prezydenta Czech

Zwycięzca wyborów parlamentarnych, szef partii ANO Andrej Babisz ogłosił w czwartek, że przeniesie swoją grupę biznesową Agrofert do niezależnie zarządzanej struktury powierniczej, aby mógł zostać mianowany na szefa rządu.

"Postanowiłem nieodwracalnie zrezygnować z firmy Agrofert, z którą nie będę miał nic wspólnego i nigdy więcej nie będę jej właścicielem" - zadeklarował Andrej Babisz przed ogłoszeniem decyzji prezydenta.

    Według nowego porządku przedsiębiorstwem będzie odtąd zarządzał niezależnie wyznaczony administrator, a Babisz nie będzie czerpał z tego tytułu żadnych korzyści. Po jego śmierci własność spółki przejdzie na jego dzieci.

    Miliarder stanie na czele czeskiego rządu

    Andrej Babisz jest jednym z najbogatszych Czechów. Według magazynu Forbes jego majątek wynosi 4,3 miliarda dolarów, na co składają się głównie udziały w Agrofert - grupie około 230 firm produkujących nawozy, mocznik, tworzywa sztuczne i biopaliwa na rynek Europy Środkowej, a także uprawiających zboża, hodujących bydło i produkujących wędliny.

    Po wygranych w październiku wyborach parlamentarnych Babisz zadeklarował, że jego rząd podniesie emerytury i pensje, sprzeciwi się porozumieniu UE mającym regulować imigrację oraz wystąpi przeciw wprowadzeniu unijnej opłaty na wykorzystanie paliw kopalnych do ogrzewania gospodarstw domowych.

