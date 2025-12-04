Dziennik pozwał Departament Wojny za nowe ograniczenia dla dziennikarzy pracujących w Pentagonie. Od zeszłego miesiąca pracownicy mediów dostają przepustki do budynku pod warunkiem podpisania 21-stronicowego formularza.

"New York Times" twierdzi, że treść dokumentu narusza Pierwszą Poprawkę Konstytucji Stanów Zjednoczonych, gwarantującą wolność religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń.

Pentagon może odebrać przepustkę dziennikarzowi, jeśli uzna, że doszło do "zagrożenia bezpieczeństwa". Na przykład, w przypadku gdy pracownik departamentu zostanie poproszony o ujawnienie informacji niejawnych lub "niektórych rodzajów informacji jawnych".

W komunikacie zapowiadającym pozew redakcja "New York Times" przekonuje, że celem tej polityki jest "zamykanie drzwi Pentagonu - miejsc tradycyjnie dostępnych dla prasy - przed redakcjami, które bez obaw i bez względu na konsekwencje opisują działania departamentu oraz jego kierownictwa".

"New York Times" wnosi do sądu o wstrzymanie egzekwowania nowych zasad wobec mediów oraz o stwierdzenie, że przepisy ograniczające korzystanie z praw gwarantowanych przez Pierwszą Poprawkę są nielegalne.

Pentagon o nowych regulacjach: Zdroworozsądkowe

Pentagon utrzymuje jednak, że dostęp dziennikarzy do obiektów wojskowych jest przywilejem, który można regulować. Jesienią resort tłumaczył, że nowe zasady są "zdroworozsądkowe" i mają "zapobiegać przeciekom zagrażającym bezpieczeństwu operacyjnemu i narodowemu".

Dziennik podkreśla, że ograniczenia są kolejnym etapem działań sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, zmierzających do ograniczania dostępu i przywilejów korespondentów Pentagonu.

W trakcie procesu zatwierdzania Hegsetha na stanowisko sekretarza wojny pojawiły się oskarżenia o nadużywanie alkoholu i napaść seksualną. Hegseth odrzucił te zarzuty. Niedługo później Hegseth próbował usunąć z Pentagonu reportera NBC News, współautora krytycznych publikacji na jego temat.

Departament w kolejnych miesiącach odebrał biura kilku ogólnokrajowym redakcjom, przekazując je głównie mediom konserwatywnym.

