Okazuje się, że Rubcow pracował dla rosyjskich służ specjalnych od wielu lat - jak wynika z informacji hiszpańskiej telewizji Antena 3, co najmniej od 2010 roku .

Sprawa Pawła Rubcowa. Pracował dla rosyjskiego wywiadu od 15 lat

Ustalenia pojawiły się także na portalu stacji. Jak czytamy, Antena 3 dotarła do dokumentu z 2017 roku, w którym Paweł Rubcow zwraca się z prośbą o podwyżkę. Wówczas szpieg zarabiał 3100 euro miesięcznie, łącznie z kosztami podróży i jak podkreślał, "otrzymywał tę pensję od 2010 roku" .

Jednak Rubcow zabiegał o zwiększenie wynagrodzenia do 4300 euro miesięcznie, co argumentował inflacją. Domagał się również uznania stażu pracy, domu w Moskwie oraz zapewnienia mu emerytury .

Z informacji, do których dotarła hiszpańska stacja wynika, że w tym czasie Pablo Gonzalez podlegał departamentowi rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który zajmuje się nielegalną działalnością. "Dziś wiemy, że Pablo Gonzalez jest zaangażowany w 'targetowanie': identyfikuje i wskazuje osoby i miejsca 'będące przedmiotem zainteresowania' , które mogą później stać się celem Kremla " - podkreślono w publikacji.

Paweł Rubcow szpiegował dla Federacji Rosyjskiej

Z kolei jeszcze we wrześniu pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że szpieg - zanim opuścił Polskę i przyleciał do Rosji w ramach wymiany więźniów - miał przez dwa tygodnie zapoznawać się z tajnymi aktami ze śledztwa prowadzonego w jego sprawie. Te informacje wywołały oburzenie wśród polityków polskiej opozycji, z kolei wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski podkreślał, że "nie ma żadnego potwierdzenia, że Rubcow miał dostęp do tych akt".