Mężczyzna został zatrzymany w Przemyślu kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej agresji w Ukrainie w 2022 roku, w polskim areszcie przebywał przez 2,5 roku. Kiedy Gonzales dotarł do Moskwy, przywitał go sam Władimir Putin . Temat rosyjskiego szpiega nie umilkł, a w kwestii jego działalności pojawiły się nowe informacje.

Sprawa Pablo Gonzalesa. Rubcow nie działał sam?

Kobiecie postawiono zarzut pomocnictwa w szpiegostwie. To dzięki niej rosyjski szpieg miał poznawać wielu ludzi m.in. ze świata mediów. Podkreśla to jeden z rozmówców dziennikarzy śledczych. Twierdzi, że relacja z K. "dała Gonzalesowi kontakty".

Jak czytamy, sprawa partnerki rosyjskiego szpiega nie trafiła jednak do sądu. Frontstory zwróciło się do Prokuratury Krajowej o odpowiedź na pytanie, czy powrót Gonzalesa do Moskwy może coś zmienić. "Ma w tej sprawie zarzuty pomocnictwa do przestępstwa z art. 130 par. 1 kk. Postępowanie w tym zakresie jest normalnie kontynuowane" - przekazała prokuratura w nadesłanym komunikacie.