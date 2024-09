Szpieg GRU Paweł Rubcow, znany w Polsce jako dziennikarz Pablo Gonzalez, otrzymał dostęp do akt w swojej sprawie, w tym dokumentów tajnych. Miało to miejsce przed wydaniem go Rosji - donosi "Rzeczpospolita". Prokuratura nie skorzystała z prawa do odmowy, powołując się na "ochronę interesów państwa". Śledczy mieli nie wiedzieć o planowanym uwolnieniu.