Nowe informacje o Pawle Rubcowie. "Tworzył na nich akta"

Hiszpański dziennik "El Mundo", opierając się na danych zgromadzonych na temat Pawła Rubcowa przez polski wymiar sprawiedliwości, nazywa go w swoim artykule "szpiegiem". Zmienia to dotychczasową retorykę hiszpańskich mediów, które wcześniej wielokrotnie broniły rzekomego dziennikarza-freelancera, a część z nich twierdziła nawet, że zatrzymany w 2022 roku przez polskie służby mężczyzna został "niesłusznie aresztowany podczas wykonywania pracy dziennikarskiej".

Paweł Rubcow szpiegował w Europie Wschodniej. "Raportował Rosji"

"Fałszywy dziennikarz Pablo Gonzalez szpiegował współpracowników amerykańskich służb specjalnych w Europie Wschodniej" - napisał we wtorek "El Mundo".

"Raportował on do GRU (rosyjskiego wywiadu wojskowego) z Gruzji i Ukrainy na temat Amerykanów oraz opracowywał na ich temat materiały informacyjne " - ujawnił "El Mundo".

Jedną z inwigilowanych przez Rubcowa osób był uczestnik szkoły letniej w Pradze Justin Tomczyk. Rzekomy dziennikarz miał o nim napisać, że jest on Amerykaninem zamieszkałym w Armenii, który w przyszłości może być niewygodny dla Kremla z powodu swoich antyrosyjskich poglądów. Określił go mianem dobrego kandydata dla amerykańskich służb wywiadowczych.

Paweł Rubcow zbierał dane w Polsce. "Przedostał się do największej elektrowni"

"El Mundo", bazując na polskim śledztwie przekazał także, że Rubcow, poprzez utworzoną przez siebie stronę internetową Eulixe, rozsiewał prorosyjską propagandę . Śledztwo, jak odnotowała gazeta, wykazało, że portal Eulixe był rozwijany za zgodą GRU, zaś materiały z tego serwisu wykorzystywano do działań hybrydowych prowadzonych przez Kreml.

Hiszpański dziennik ustalił, że Rubcow zbierał też "informacje o infrastrukturze kluczowej dla bezpieczeństwa Polski" , a także udostępnił Rosji dane o co najmniej trzech edycjach ćwiczeń wojskowych na poligonie w okolicach Lwowa.

"Przedostał się jako dziennikarz do ukraińskich instalacji wojskowych, do największej elektrowni w Polsce, na ślub oficera armii amerykańskiej w Gruzji, a nawet do NATO, aby szczegółowo zdać raport rosyjskiemu wywiadowi" - pisał "El Mundo" w poniedziałek.