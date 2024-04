Nowa białoruska doktryna. Wojskowi o zagrożeniu z Polski

Białoruska Doktryna Obronna. Udział Polski w "kolorowej rewolucji"

"Roszczenia Polski do przywództwa regionalnego i konfrontacyjna polityka krajów bałtyckich determinują tendencję do jawnej ingerencji z ich strony w wewnętrzne sprawy Republiki Białorusi. Podejmowane są celowe próby zmiany ustroju konstytucyjnego Republiki Białorusi i doprowadzenia do władzy sił politycznych kontrolowanych przez Zachód poprzez realizację scenariuszy "kolorowej rewolucji". Nieosiągnięcie celów tych scenariuszy zwiększa prawdopodobieństwo przejścia do stosowania brutalnych metod prowadzących do wywołania wewnętrznego konfliktu zbrojnego w Republice Białorusi" - czytamy.