W trakcie przemówienia białoruski satrapa ponownie poruszył temat wojny w Ukrainie. Jak stwierdził, na froncie panuje impas, co tworzy warunki do rozmów pokojowych. Jednocześnie ostrzegał, że jeśli Rosja - w odwecie za zachodnie sankcje - użyje broni nuklearnej, dojdzie do "apokalipsy".