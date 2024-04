Aleksandr Łukaszenka we wtorek udał się z wizytą do leżącego przy granicy z Polską Grodna. W trakcie spotkania w jednostce wojskowej zwrócił uwagę na potrzebę wzmacniania zdolności białoruskiej armii ze względu na rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju .

- Nie wierzcie nikomu, że chcemy walczyć. Przygotowujemy się do wojny, mówię o tym otwarcie. "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny", nie ja to wymyśliłem. To jest dobrze powiedziane - stwierdził.