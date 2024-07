Na początku maja Rosjanin widniejący w aktach wywiadowczych jako K. miał polecieć samolotem z Turcji do Paryża, gdzie mieszkał na stałe. Jednak K. nie został wpuszczony na pokład, ponieważ był zbyt pijany . Zdecydował, że poleci z Bułgarii - opisuje we wtorkowym artykule "Le Monde".

Podczas tej podróży do Paryża K. powiedział przez telefon: " Francuzi będą mieli ceremonie otwarcia, jakiej nigdy nie mieli ".

Francja. Zatrzymano rosyjskiego agenta. W tle igrzyska

We wtorek sąd zdecydował, że K. trafi do tymczasowego aresztu pod zarzutem "pracy wywiadowczej dla obcego mocarstwa mającej na celu wzbudzenie niepokojów we Francji". Jeśli zostanie uznany za winnego, grozi mu 30 lat pozbawienia wolności.