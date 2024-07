Bliżej Sekwany odgrodzone są wszystkie ulice prowadzące do nabrzeża i niektóre mosty . W weekend nadal można było przejść mostem Austerlitz , gdzie rozpocznie się na Sekwanie ceremonia otwarcia igrzysk .

Na moście Notre Dame turyści w niedzielny wieczór cierpliwie przechodzili tylko jedną wydzieloną stroną, by przedostać się w kierunku słynnej katedry . zabytkowego ratusza (Hotel de Ville). Przed zabytkowym ratuszem (Hotel de Ville) stoi już kolorowa strefa dla kibiców i turystów - Taras Igrzysk (Club 2024), który pomieści kilka tysięcy widzów . Z mostu widać w oddali powstające nad Sekwaną trybuny z rzędami krzesełek.

Francja. Paryż tuż przed IO 2024. Gęsto od służb

Dekoracje z symboliką igrzysk zdobią latarnie w centrum miasta. Nawet w zwykłych sieciowych sklepach i kioskach z gazetami eksponowane są gadżety nawiązujące do sportowego święta: czapeczki, kubki, torby.

Miasto walczy ze szczurami. Wdrożono specjalne procedury

Paryż przygotowuje się do igrzysk, usiłując utrzymać populację szczurów poza zasięgiem wzroku turystów - donosi tymczasem France24. Jak informuje telewizja, władze miasta wdrożyły rygorystyczne środki w celu zabezpieczenia obiektów olimpijskich przed niesławnymi gryzoniami. Zarządzono m.in. dokładne sprzątanie w celu usunięcia resztek jedzenia i zablokowania wyjść z kanałów ściekowych.

Dla mieszkańców Paryża igrzyska olimpijskie oznaczają duże zmiany w codziennym funkcjonowaniu. Władze uruchomiły specjalną stronę internetową z poradami, jak przygotować się na igrzyska (fr. "Anticiper les Jeux"), np. jak dostać się do lekarza, którego gabinet jest w zablokowanej strefie albo jak podczas igrzysk dojechać na lotnisko. Na plakatach w metrze w ramach tej samej kampanii władze nawołują, by na czas rozgrywek, jeśli to możliwe, przejść na pracę zdalną.