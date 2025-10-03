Indie przyznają: Zestrzeliliśmy w maju pięć pakistańskich myśliwców

Dawid Szczyrbowski
Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Dawid Szczyrbowski, Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Szef sił powietrznych Indii potwierdził w piątek, że w maju zestrzelono pięć pakistańskich myśliwców. Do strącenia doszło podczas walk - podkreślono. Chodzi o maszyny F-16 i JF-17.

Indie zestrzeliły w maju pięć pakistańskich samolotów. Zdj. ilustracyjne
Indie zestrzeliły w maju pięć pakistańskich samolotów. Zdj. ilustracyjneFAROOQ NAEEMAFP

O tym, że podczas majowych walk siły indyjskie zestrzeliły pięć pakistańskich samolotów poinformował w piątek dowódca indyjskich sił powietrznych Amar Preet Singh. Jednocześnie zaprzeczył doniesieniom, że Pakistan strącił 15 indyjskich myśliwców.

Indyjski dowódca pochwalił po raz kolejny systemy przeciwlotnicze S-400, które Indie kupiły od Rosji na mocy zamówienia z 2018 r. o wartości niemal 5,5 mld dolarów.

Amar Preet Singh już wcześniej mówił, że podczas majowych walk rosyjski system "utrzymywał samoloty Pakistanu z dala od maksymalnej odległości, na której mogłyby użyć przeciw nam broni powietrze-ziemia dalekiego zasięgu".

Zobacz również:

Indie wystrzeliły pocisk balistyczny z pociągu. Testują innowacyjną metodę
Świat

Tylko cztery kraje stosowały tę metodę. Indie sięgnęły po nową wyrzutnię

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    Konflikt indyjsko-pakistański. Dwie potęgi nuklearne na skraju wojny

    Do poważnej wymiany ognia między siłami Indii i Pakistanu doszło w maju, gdy siły indyjskie przeprowadziły naloty na kilka celów na terenie sąsiedniego państwa. Była to odpowiedź na kwietniowy zamach terrorystyczny, do którego doszło w Kaszmirze. Zginęło wówczas 26 osób, w tym dwóch oficerów Indyjskich Sił Powietrznych, a odpowiedzialność wzięła za niego radykalna organizacja pakistańska Front Oporu.

    Operacja indyjskich sił powietrznych spotkała się z odpowiedzią Pakistanu. Przez kilka dni dochodziło do regularnej wymiany ognia i nalotów między państwami będącymi potęgami nuklearnymi.

    Ostatecznie, głównie dzięki mediacji ze strony USA, po czterech dniach udało się zażegnać konflikt, a Indie i Pakistan ogłosiły zawieszenie broni.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    Premier Indii podziękował Putinowi za życzenia urodzinowe
    Świat

    Wyjątkowe podziękowania dla Putina. "Mój przyjacielu. Jesteśmy zdecydowani"

    Dawid Skrzypiński
    Dawid Skrzypiński
    "Polityczny WF": Poważny dylemat Nawrockiego. Zorganizuje żydowskie święto?INTERIA.PL

    Najnowsze