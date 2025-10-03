O tym, że podczas majowych walk siły indyjskie zestrzeliły pięć pakistańskich samolotów poinformował w piątek dowódca indyjskich sił powietrznych Amar Preet Singh. Jednocześnie zaprzeczył doniesieniom, że Pakistan strącił 15 indyjskich myśliwców.

Indyjski dowódca pochwalił po raz kolejny systemy przeciwlotnicze S-400, które Indie kupiły od Rosji na mocy zamówienia z 2018 r. o wartości niemal 5,5 mld dolarów.

Amar Preet Singh już wcześniej mówił, że podczas majowych walk rosyjski system "utrzymywał samoloty Pakistanu z dala od maksymalnej odległości, na której mogłyby użyć przeciw nam broni powietrze-ziemia dalekiego zasięgu".

Konflikt indyjsko-pakistański. Dwie potęgi nuklearne na skraju wojny

Do poważnej wymiany ognia między siłami Indii i Pakistanu doszło w maju, gdy siły indyjskie przeprowadziły naloty na kilka celów na terenie sąsiedniego państwa. Była to odpowiedź na kwietniowy zamach terrorystyczny, do którego doszło w Kaszmirze. Zginęło wówczas 26 osób, w tym dwóch oficerów Indyjskich Sił Powietrznych, a odpowiedzialność wzięła za niego radykalna organizacja pakistańska Front Oporu.

Operacja indyjskich sił powietrznych spotkała się z odpowiedzią Pakistanu. Przez kilka dni dochodziło do regularnej wymiany ognia i nalotów między państwami będącymi potęgami nuklearnymi.

Ostatecznie, głównie dzięki mediacji ze strony USA, po czterech dniach udało się zażegnać konflikt, a Indie i Pakistan ogłosiły zawieszenie broni.

Źródło: Reuters

