Pakistan przesuwa wojska pod granicę z Indiami. Napięcia rosną

Anna Nicz

Oprac.: Anna Nicz

Władze Pakistanu przesuwają dywizje pancerne w kierunku granicy z Indiami - wynika z danych indyjskiego wywiadu, na które powołuje się portal DefenceSecurityAsia. Pakistańskie siły zbrojne tłumaczą, że jest to forma odstraszania potencjalnej agresji sąsiada.

Granica między Pakistanem i Indiami
Granica między Pakistanem i IndiamiBy shankar s. - https://www.flickr.com/photos/shankaronline/40411758422/, CC BY 2.0Wikimedia Commons

W ocenie DefenceSecurityAsia, portalu zajmującego się sprawami bezpieczeństwa w tej części świata, oznacza to najpoważniejszą eskalację działań militarnych od czasu czterodniowej wojny między tymi krajami na początku maja.

Portal powołał się na ujawnione w środę dane indyjskiego wywiadu wojskowego i informacje pochodzące z monitoringu tzw. otwartych źródeł. Według tych doniesień zarejestrowano kolumny pojazdów pancernych, piechoty zmechanizowanej i artylerii, przemieszczające się wzdłuż autostrady Lahaur-Islamabad w kierunku Pendżabu i Sindhu, dwóch kluczowych rejonów ewentualnej konfrontacji.

Pakistan. Wojsko zmierza w stronę granicy

Pakistańskie siły zbrojne tłumaczą, że jest to forma odstraszania potencjalnej agresji sąsiada. Islamabad wyraża zaniepokojenie intensywnymi zbrojeniami Indii, które jeszcze do niedawna sprowadzały ponad dwie trzecie broni z zagranicy, a obecnie, po zmianie doktryny wojskowej, szybko stają się samowystarczalne. Jest to szczególnie widoczne w indyjskiej marynarce wojennej, która tylko w tym roku wzbogaciła się o kilka fregat wybudowanych we własnych stoczniach.

    Indie-Pakistan. Napięcia między sąsiadami

    Napięcia między Indiami i Pakistanem są groźne o tyle, że oba kraje posiadają arsenały nuklearne. Ich liczebność przekracza - w przypadku obu tych państw - 150 głowic. Stwarza to sytuację, w której nawet drobny błąd w przewidywaniu ruchu sąsiada może wywołać katastrofalne skutki.

    Z punktu widzenia Islamabadu, złagodzeniu tych napięć nie sprzyjają wspólne amerykańsko-indyjskie manewry sił powietrznych, trwające od poniedziałku na południu Indii. Stany Zjednoczone wysłały na nie swój bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu, B-1B Lancer, a Indie - myśliwce Su-30MKI i Mirage. Ćwiczenia potrwają do czwartku. Do tego też czasu wydano zawiadomienie dla cywilnych linii lotniczych o ograniczeniu tras lotniczych w częściach południowych stanów Indii.

    Manewry te, choć nie podobają się Pakistanowi, dowodzą, że - mimo spięć związanych z handlem i pogróżkami prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczącymi nałożenia sankcji na indyjskie rafinerie, przetwarzające rosyjską ropę naftową - Indie wciąż są dla Stanów Zjednoczonych najważniejszym partnerem w tej części świata.

