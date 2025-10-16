W skrócie Pakistan i Afganistan zawarły krótkoterminowe zawieszenie broni po nagłej eskalacji konfliktu granicznego.

Zawieszenie broni zostało wynegocjowane pod presją Arabii Saudyjskiej i Kataru, obawiających się destabilizacji regionu.

Trudna historia stosunków między krajami oraz wzajemne oskarżenia o wspieranie ugrupowań terrorystycznych pogłębiają napięcia.

Do zawarcia rozejmu doszło pod wpływem lokalnych potęg, Arabii Saudyjskiej i Kataru, które obawiały się o dalszą destabilizację sytuacji w regionie. Pakistan deklaruje, że zawieszenie broni potrwa 48 godzin i zostało zawarte na prośbę strony afgańskiej. Afgańczycy nie wspominają o ograniczeniu czasowym i deklarują, że na jego zawarcie naciskali Pakistańczycy.

Eskalacja na linii Afganistan-Pakistan. Starcia graniczne i wybuch w Kabulu

W wyniku nasilających się walk w ciągu ostatnich kilku dni zginęło lub zostało rannych kilkaset osób. Jak poinformowali talibowie w środowych potyczkach na granicy zginęło co najmniej 12 cywilów, a 100 osób zostało rannych. Pakistańczycy z kolei powiadomili o sześciu zabitych żołnierzach po swojej stronie.

W tym samym czasie mieszkańcy przygranicznego pakistańskiego miasta Chaman informowali, że w pobliżu wiosek spadają pociski moździerzowe. - Ludzie mieszkający blisko granicy uciekają - powiedział mieszkaniec miasta Najibullah Khan.

Donoszono także o poważnym wybuchu w afgańskiej stolicy. Jedna z operujących w Kabulu organizacji pozarządowych przekazała, że zginęło pięć osób, a kolejne 40 zostało rannych. 10 osób jest w stanie krytycznym.

Konflikt na linii Afganistan-Pakistan

Pogranicze afgańsko-pakistańskie od wielu lat doświadcza różnego rodzaju walk. Pakistan był jednym z głównych sponsorów talibów po ich obaleniu przez wojska NATO w 2001 roku oraz podczas późniejszego powstania przeciwko wspieranemu przez USA rządowi afgańskiemu.

Pakistańczycy obwiniają jednak Afganistan o udzielanie schronienia rebelianckiej islamistycznej grupie Tehrik-i-Taliban Pakistan, która regularnie przeprowadza ataki na terytorium Pakistanu.

Po sobotnich atakach pakistańskie wojsko oświadczyło, że chociaż preferuje dyplomację, "nie będzie tolerować zdradzieckiego wykorzystywania terytorium Afganistanu do celów terrorystycznych przeciwko Pakistanowi".

